حسام حسن يعلن تشكيل المنتخب لمواجهة نيوزيلندا في افتتاح كأس عاصمة مصر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تشكيل فريقه لمواجهة منتخب نيوزيلندا في المباراة المقرر انطلاقها في العاشرة مساء اليوم ضمن افتتاح مباريات كأس عاصمة مصر الودية وجاء كالتالي :

محمد أبو جبل

رامي ربيعه

محمد عبد المنعم

محمد هاني

محمد حمدي

مروان عطية

إمام عاشور

محمد مجدي أفشة

عمر مرموش

محمود حسن تريزيجيه

مصطفي محمد

—- الاحتياطي

الاحتياطي :

أحمد رمضان بيكهام

اكرم توفيق

حمدي فتحي

احمد حجازي

محمد شريف

محمد شكري

مصطفي شلبي

أحمد عاطف

مصطفي فتحي

أحمد نبيل كوكا

المهدي سليمان

محمد الشامي