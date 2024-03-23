مصدر بـ الأهلي يكشف تطورا مفاجئا في إصابة إمام عاشور

كشف الناقد الرياضي محمد عراقي، عن مفاجأة سارة بشأن إصابة إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم ومنتخب مصر، التي تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب مصر أمام نيوزيلندا بكأس عاصمة مصر.

وكتب محمد عراقي عبر حسابه علي فيسبوك "مصدر بالأهلي: الفحص المبدئي الإمام عاشور أثبت أن عظمة الترقوة سليمة بدون شرخ أو كسر، وسيتم استكمال فحوصات أخرى في الكتف بشكل أشمل لمعرفة الإصابة"

وكان قد فاز منتخب مصر على نيوزيلندا بهدف دون رد أحرزه مصطفي محمد في بطولة كأس عاصمة مصر، حيث ينتظر المنتخب الفائز من تونس وكرواتيا لمواجهته في النهائي.

وينتظر منتخب مصر بقيادة حسام حسن، الفائز من مواجهة منتخب كرواتيا ضد منتخب تونس، لمواجهته في نهائي كأس عاصمة مصر المقرر لها يوم 26 من الشهر الجاري.