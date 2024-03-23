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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

شوفوا بقى .. رسالة مثيرة من تامر حسني لجمهوره

تامر حسني
تامر حسني

وجه الفنان تامر حسني رسالة لجمهوره، مؤكدا أنه مستعد لسماع مشاكلهم جميعا ومحاولة إيجاد حل لها معهم، وذلك بصفته إنسان مر بجميع مواقف الصعود والهبوط في حياته، ومشاكل عديدة ونجاحات أيضا.

وكتب تامر حسني منشورا عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: أولا أنا فرحان أوي بمتابعتكم للكلام اللي بقولهلكم من قلبي في أي بوست إيجابي، بحب أوصله ليكم، وفي نفس الوقت بشوف ردود من ناس كتير تعبانة ومُحبطه من ظروفهم ومن حال الدنيا، شوفوا بقى، على قد مشواري ومعاناتي اللي شوفتها في حياتي من وأنا طفل فقير ضعيف شاف كل ظروف ومواقف الإحباط.

وتابع تامر حسني: لحد ما كبرت وبدأت أحقق أحلامي وأواجه نفس الحروب ولكن من نوع آخر وأشرس، شوفت حاجات كتير ببقى نفسي أقولهالكم أو بمعنى أصح عرفت أسرار كتير في التعامل مع الحياة والأزمات، نفسي أوصلهالكم كلها، واثق إنكم محتاجين حد يحكيلكم ده من قلبه وينفعكم به، بشوف ده دايما في ردودكم عليا.

وأردف تامر حسني: أنا مش مدرس ولا دكتور ولا أي شيء غير إني بني آدم صاحب رحلة فيها صعود وهبوط، مكاسب وخساير، وحروب وصعاب وأحزان ودموع وتحديات وفشل ونجاحات وجوائز عالمية، وإيرادات استثنائية.. يعني كل اللي نفسكوا فيه بالصلاة على النبي، أنا طالب منكم تسألوني كأخ ليكم عن أي حاجه تعباكم وهحاول بقدر الإمكان أقرأ اللي هقدر عليه، وأرد وهحاول أقسم المواضيع اللي هتسألوا فيها وأرد عليها كلها بشكل عام.

تامر حسني

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