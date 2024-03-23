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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

دار الأوبرا تعلن عن حفلين جديدين لـ يحيى خليل في القاهرة والإسكندرية

يحيي خليل
يحيي خليل

في سابقة من نوعها يقيم فنان الجاز العالمي الموسيقار يحيى خليل حفلين في دار الأوبرا المصرية في القاهرة والإسكندرية خلال شهر رمضان المبارك، حيث أعلنت دار الأوبرا عن إقامة حفلين إضافيين له بعد نجاح الحفلات التي قدمها هذا الموسم.


ويقام الحفل الأول في التاسعة والنصف من مساء الثلاثاء  ٢ إبريل على المسرح الصغير بدار الأوبرا في القاهرة، بينما يقام الحفل الثاني مساء الجمعة ٥ إبريل على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، وبذلك يقدم يحيى أول حفلين له خلال شهر رمضان المبارك، ويشارك في الحفلين مجموعة من أمهر العازفين، إلى جانب المغنية الفرنسية ديجايما.


وسيعزف خليل خلال الحفلين باقة متنوعة من أعماله الخاصة إلى جانب بعض المؤلفات الموسيقية الأخرى.


ومن المقرر أن يسافر يحيى خليل بعد ذلك إلى الولايات المتحدة الأمريكية  استعدادا لتقديم مجموعة من الحفلات هناك على رأسها المشاركة في مهرجان موسيقي العالم، والذي يعد من أهم مهرجانات الموسيقي ويقام هذا الصيف بمدينة شيكاغو.

يذكر أن يحيى خليل رائد موسيقى الجاز في مصر والشرق الأوسط، وأول من قام بمزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز ومثل انطلاقة جديدة لهذا اللون من الموسيقى ونجح في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف الشرائح العمرية داخل مصر وخارجها ليساهم في الارتقاء بالذوق العام، وشارك في العديد من المهرجانات المحلية والدولية وقدم الكثير من العروض الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية والفنية بمصر والخارج ويشهد موسمه الصيفي سنويا جولة فنية فى الولايات المتحدة يقدم خلالها مجموعة من الحفلات في عدد من المدن مع نجوم الجاز في أمريكا .

كان يحيى خليل قد شارك في تقديم العديد من البرامج التلفزيونية منها (عالم الجاز) وهو المؤلف الموسيقي لموسيقى برنامج (حكاوي القهاوي)، كما شارك في أعمال فنية وسينمائية، وقام بتقديم العديد من الحفلات حول العالم، وتم تكريمه عدة مرات، كما تألق بعزفه بصحبة مشاهير موسيقى الجاز من أمثال "أوليفر جونز" و"ديف يونج" و"فان فريمان" و"جيمس مودي" و"ديزى جليسبي"، وكان يحيى قد شارك في العزف مع جليسبي في الحفل الذي أقيم في افتتاح الأوبرا المصرية الجديدة عام 1989.

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