منتخب مصر للكرة الطائرة يحقق الميدالية الذهبية بدورة الألعاب الأفريقية

حقق المنتخب المصري للكرة الطائرة الميدالية الذهبية لدورة الألعاب الأفريقية بعد فوزه فى المباراة النهائية على نظيره الكينى بثلاث اشواط نظيفة



ونجح المنتخب المصري للكرة الطائرة رجال فى حصد الميدالية الذهبية وذلك بعد تغلبه على نظيره الكيني بثلاثة اشواط مقابل لا شيء فى المباراة النهائية .

وشهدت المباراة حضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للمباراة من المدرجات عقب وصوله مباشرة لغانا لحضور ختام الدورة الأفريقية الثالثة عشر واستلام راية الدورة القادمة والتى ستنظمها مصر ٢٠٢٧.

وبهذا الفوز والذهبية تعادل مصر لانجازها السابق فى الحصول على اعلى رصيد للميداليات الذهبية فى تاريخ دورات الألعاب الأفريقية برصيد "102" ميدالية ذهبية وما زالت لمصر فرصة لكسر رقمها التاريخي .

من ناحية اخري وصل وزير الشباب والرياضة الى الاستاد المقام عليه ختام دورة الالعاب الافريقية الثالثة عشر والتى سوف تشهد حضور رئيس غانا .