كنت مطلوبة من الرجالة..انتصار تتحدث عن علاقتها مع الحب

تحدثت الفنانة إنتصار عن علاقتها مع الحب فى الوقت الحالي، وذلك خلال حلولها ضيفة علي برنامج «ع المسرح»، الذي تقدمه الإعلامية مني عبد الوهاب، علي شاشة قناة الحياة.

وقالت انتصار خلال اللقاء:«كنت مرغوبة من الرجال طوال الوقت، ولكن اكتفيت وزهقت، وعمري ما بخاف اني أكون مرغوبة أم لا، وممكن لو أعجبت برجل أروح أقوله، والحب ملوش مكان ولا وقت، وفي اللحظة دي الكون كله بيكون ساكت احتراما لهذة اللحظة».

ورا ضهرك

وتابعت:«ودائما الراجل اللي بيحبك بيتكلم عنك ورا ضهرك حلو، وأخر مرة حبيت فيها كانت من وقت طويل، والحب بيغير الحياة بتحس اني الأكل له معني واللبس له معني ودولابك اللي في البيت له معني».