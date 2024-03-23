موعد إعلان نتيجة نقيب المحامين .. المنافسة بين علام وعاشور

تشير المؤشرات الاولية الى ان المنافسة حتى الان بين عبدالحليم علام نقيب المحامين ، وسامح عاشور نقيب المحامين الاسبق .

وتجرى الان عملية فرز الاصوات على مقعد نقيب المحامين على مستوى الجمهورية .

وصرح المستشار محمد عبد المعطى، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين، أن اللجنة مستمرة فى تلقى نتائج فرز أصوات الناخبين فى انتخابات النقابة من اللجان الفرعية، مضيفا أنه من المحتمل أن يتم إعلان نتيجة النقيب غدا الأحد.

وقال رئيس اللجنة أن اللجنة لم ترصد أى مخالفات أو معوقات لاحقت العملية الانتخابية، كما أن العملية الانتخابية سارت بانتظام