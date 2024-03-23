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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

النائبان مجاهد نصار وأشرف أمين يشهدان احتفاليات شبرا الخيمة لتكريم حفظة القرآن الكريم

النائب مجاه نصار
النائب مجاه نصار

شارك النائب مجاهد نصار، والنائب أشرف أمين، أمس، في عدد من الاحتفاليات لتكريم حملة وحفظة القرآن الكريم من أبناء شبرا الخيمة الذين من الله عليهم بحفظ كتابه الكريم ؛ بدءاً من  جزء واحد وحتى القرآن الكريم كاملاً .

بدأ النائبان بحضور احتفالية مسجد الفتح بشارع ٢٥ التابع للجمعية الشرعية بحضور الشيخ عبد الحميد رخا ، أمين عام الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتور محمد عبد رب النبي، مستشار وزير الأوقاف، والحاج يوسف أبو قورة، والإعلامي أحمد عبد الهادي بكير ، المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق والإعلامي زين العابدين رشدي ،  وأحمد يوسف أبو قورة، وعدد كبير من الشخصيات العامة وأولياء أمور حفظة القرآن الكريم، حيث تم تكريم الفائزين في مسابقة  حفظ القرآن الكريم وتوزيع جوائز مالية وهدايا عينية وشهادات تقدير وسط سعادة أولياء الأمور.

و في ذات السياق، قام النائب مجاهد  نصار والنائب أشرف أمين بتكريم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم  بمسجد أحمد الصغير الذي  نظمتها الجمعية الخيرية للخدمات الشاملة  بمدينة السعادة والتعاون برعاية الشيخ محمد بسيوني ، بحضور أحمد عبد الهادي بكير، المتحدث باسم مترو الأنفاق، وحسن حجاب والشيخ صالح منصور شرف ، إمام مسجد أحمد الصغير، وعدد من رجال العمل العام بشبرا الخيمة.

جرى تكريم عدد كبير من حافظي القران الكريم بدءاً من جزء واحد و حتى القرآن الكريم كاملاً.

تم منح الفائزين والفائزات، وجميع من شارك في المسابقة ، شهادات التقدير والهدايا ومبالغ مالية مقدمة من  النائب مجاهد نصار والنائب أشرف أمين احتفاءاً و تقديراً  للأطفال  والشباب الحافظين لكتاب الله بمدينة السعادة والتعاون.

من جانبه أكد الشيخ محمد بسيوني أن النائب مجاهد نصار داعم مستمر للجمعية الخيرية بمسجد أحمد الصغير منذ أكثر  من عشرين عاما؛  فهو من محبي ومشجعي حفظة القرآن الكريم.

من جانبه أشاد النائب مجاهد نصار بجهود الجمعية الخيرية  للخدمات الشاملة بمسجد أحمد الصغير في كل المجالات والأنشطة الخيرية الشاملة، مقدماً الشكر  لأولياء الأمور  الذين  بذلوا كل الجهد ليتوج أبناؤهم بهذا  الشرف العظيم ، مؤكداً سعادته الكبيرة لتكريم حفظة كتاب الله سنوياً من أبناء   شبرا  الخيمة، مقدماً كل التحية والتقدير لأولياء  أمور الأطفال والشباب الحافظين للقرآن الكريم وجميع المشايخ الأجلاء الذين قاموا بتحفيظ أبنائنا القرآن الكريم.

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