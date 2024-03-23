الصحفيون يحررون محضرا بواقعة اعتداء المحامين عليهم خلال تغطية الانتخابات اليوم

قال محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين ، انه حرر محضر بواقعة الاعتداء التى تعرض لها الصحفيين اثناء تأدية عملهم بتغطية انتخابات المحامين اليوم .

وكان قد تعرض عدد من الصحفيين للاعتداء من قبل محامين أثناء تغطيتهم للانتخابات فى مقر النقابة العامة بوسط البلد .



وبدأت المشاجرة بين المحامين بسبب تبادل مندوبي المرشحين الدخول للجان، مما أدى لنشوب اشتباكات بالأيدي.



حرر الصحفيون المعتدى عليهم محاضر بقسم شرطة قصر النيل ضد كلا من المحامين المتهمين، وهم: محمد إبراهيم الدسوقي ، وأحمد عبد الرؤوف محامي من الشرابية.



وجاءت أسماء الصحفيين المعتدى عليهم:

محمد فوزي مسعد مصطفى مصور صحفي بجريده الوطن ، وسامح سعد الدين عبد الغني موقع القاهرة ٢٤ ،و وإيهاب حسين محرر القاهرة ٢٤ ، ونادر محمد سليم موقع الحرية، وأسامة علي عبد العال جريدة المصري اليوم ، وقرشي حسن عبد الحفيظ موقع حكاية ، وعلاء سيد أحمد محرر بالبوابة نيوز.

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