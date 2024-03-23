"من غزة للسودان.. نساء تواجه العدوان".. مؤتمر بنقابة الصحفيين الثلاثاء

تنظم لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مؤتمرًا تضامنيًا بعنوان "من غزة للسودان.. نساء تواجه العدوان"، وذلك يوم الثلاثاء 26 مارس الساعة الثامنة والنصف مساءً بقاعة هيكل فى الدور الرابع بمبنى النقابة.

يتضمن المؤتمر شهادات المحامية والناشطة الفلسطينية فاطمة عاشور، والإعلامية الفلسطينية تغريد العمور، والصحفية الفلسطينية صيبا إسماعيل.

ومن السودان شهادات الناشطة النسوية السودانية فهيمة هاشم، والمحامية السودانية شيماء تاج السر.



وتتحدث من مصر فاطمة خفاجى ممثلة الشبكة العربية النسوية.



ويشهد المؤتمر عرض شهادات مسجلة، ومكتوبة لمصابات فلسطينيات وأسيرة محررة، كما يعرض فيديو عن جرائم الحروب، التى تمارس ضد النساء.



يأتى المؤتمر ونساء غزة يمثلن ما يقرب من 70% من عدد الشهداء، بينما ينتظر الآلاف منهن الموت جوعًا فى حصار، وصمت، وعجز دولى عن تقديم أقل سبل الحماية والدعم لهن.