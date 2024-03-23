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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالقول والفعل| نقابة الصحفيين تتضامن مع الزملاء المُعتدى عليهم في انتخابات المحامين

ارشيفية
ارشيفية

تعرّض عدد من الصحفيين المسئولين عن تغطية انتخابات نقابة المحامين لواقعة اعتداء ، وجار التحقيق فيها لكشف ملابساتها .

وقال محمود كامل وكيل نقابة الصحفيين للحريات عبر صفحته الشخصية الفيس بوك إن لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تدين واقعة الاعتداء علي الزملاء المصورين، والمحررين أثناء تأدية عملهم فى تغطية انتخابات نقابة المحامين عصر اليوم السبت .

وتؤكد اللجنة حسب ما ذكر عبر صفحته تضامنها مع الزملاء فى كل الإجراءات القانونية، التى اتخذت بعد قيام 7 من الزملاء الصحفيين من صحف ومواقع "المصرى اليوم"، و"الوطن"، و"القاهرة 24"، و"البوابة نيوز"، و"الحرية" و"الحكاية" بتحرير محضر فى نقطة شرطة التحرير يحمل رقم 1475 إدارى قصر النيل 2024م، يتضمن أسماء أكثر من متهم قاموا بالتعدى بالقول والفعل على الصحفيين أثناء ممارسة عملهم، بالإضافة لوجود صور وفيديوهات لباقى المتهمين.

وتشدد النقابة على حق الزملاء فى أداء عملهم الصحفى، وممارسة مهنتهم دون أي قيود، وعلى التزام نقابة الصحفيين بالدفاع عن هذا الحق.

والتقى نقيب الصحفيين خالد البلشي بالزملاء المعتدى عليهم بعد الواقعة، وأكد مساندة النقابة لهم فى كل الخطوات القانونية لمحاسبة المعتدين عليهم.

وتؤكد النقابة العلاقات الجيدة مع نقابة المحامين، النقابة الجارة والشريكة فى نضال وطنى طوال تاريخ النقابتين، وتطالب مجلس نقابة المحامين المنتخب بالتحقيق فى الواقعة، التى لا تعبر عن جموع المحامين.

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