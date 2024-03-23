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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مقرر لجنة استقلال الصحافة: الاعتداء على الزملاء بانتخابات المحامين يستوجب المحاكمة العاجلة

صدى البلد

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تدين لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، حادث الاعتداء الذى تعرض له عدد من الزملاء، بمختلف الصحف، من جانب بعض المحامين، أثناء قيامهم بأداء واجبهم المهنى، فى تغطية انتخابات نقابة المحامين التى جرت اليوم.


قال بشير العدل مقرر اللجنة، إن تعرض الزملاء للاعتداء أثناء تأديتهم عملهم، يعد مخالفة قانونية صارخة، تستوجب تقديم المتورطين فيها للمحاكمة العاجلة، خاصة أن الصحفيين محصنين بحكم القانون، أثناء تأدية دورهم المهنى.


ثمن "العدل" موقف نقابة الصحفيين، التى تحركت بتقديم بلاغ رسمى بالاعتداء على الزملاء الصحفيين، مطالب بضرورة متابعة التحقيقات، حتى لا يهرب المتورطون فى عملية الاعتداء من العقاب القانونى.
اكد "العدل" أن الاعتداء على الصحفيين، لايقل جرما عن الاعتداء على الموظف العمومى الذى يقوم بتأدية دوره الوظيفى، وهو الأمر الذى يستوجب توقيع أقصى عقوبة ينص عليها القانون.

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