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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

30 أسيرا «مؤبد» مقابل كل جُندية.. تفاصيل جديدة بشأن الصفقة بين حماس وإسرائيل

أرشيفية
أرشيفية

نشرت القناة السابعة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، تفاصيل جديدة بشان صفقة تبادل الأسرى التي يجري الإعداد لها في قطر، بين إسرائيل وحركة حماس.

ووفقا للقناة الإسرائيلية، رفضت إسرائيل طلب حماس بإطلاق سراح 30 أسيرا فلسطينيا ممن حكم عليهم الاحتلال بالسجن مدى الحياة “مؤبد” مقابل كل جندية، وعرضت إطلاق سراح 5 أسرى فلسطينيين تحددهم إسرائيل.

وقالت القناة إن رئيسي الموساد والشين بيت والجنرال نيتسان ألون سيعودون من قطر الليلة ، وذلك بعد مشاورة هاتفية مع بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أن إسرائيل تنتظر رد حماس على هذا المقترح خلال 48 ساعة.

وذكرت وسائل إعلام قطرية أن إسرائيل وافقت خلال المفاوضات التي جرت في العاصمة الدوحة، على عودة 2000 غزي يوميا إلى شمال قطاع غزة، بعد أسبوعين من بدء تنفيذ الصفقة.

وقالت وسائل الإعلام إنه مقابل إطلاق سراح الأسرى الذين أفرج عنهم في صفقة شاليط واعتقلتهم إسرائيل مرة أخرى، طلبت إسرائيل الإفراج عن جثتي هدار جولدين وأورون شاؤول.

وبحسب التقرير، سعت إسرائيل إلى الاحتفاظ بحق ترحيل أسرى «المؤبد» الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم كجزء من الصفقة خارج الأراضي الفلسطينية.

وأمس، أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن تفاؤله بشأن صفقة الأسرى: "هناك تقدم في المحادثات والفجوات تضيق في الأسابيع الأخيرة - ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به".

وقال تصريحاته هذه، في ختام زيارة سريعة لإسرائيل استمرت يوما واحدا، التقى خلالها في تل أبيب بنتنياهو ووزراء حكومة الحرب.

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