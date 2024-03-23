جراج مدينة نصر المحترق.. معاينة النيابة تكشف عن مفاجأة مثيرة| فيديو

باشرت النيابة العامة، التحقيقات، في واقعة حريق التهم جراج سيارات داخل عقار سكني في حي الواحة بمنطقة مدينة نصر.

واتخذت النيابة العامة أول قرار لها، بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة؛ للوقوف على ملابساتها، وبيان سبب اندلاع الحريق، والكشف عن وجود فعل فاعل في الحادث من عدمه.

وأمرت النيابة، بانتداب فريقا من الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الحريق الذي اندلع في جراج عقار بالطابق الأرضي، ووصلت النيران إلى الطابق الأخير بالعقار.

مفاجأة في حريق جراج مدينة نصر

كشفت تحقيقات النيابة العامة في حريق مدينة نصر، أن العقار يقع بمنطقة الواحة مكون من 12 طابقا، واندلعت النيران في جراج العقار ووصلت إلى الطابق الأخير من خلال منور العقار، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى الشقق السكنية.

وكشفت معاينة النيابة، أن سيارات الإطفاء انتقلت إلى مكان البلاغ، وتم التعامل مع النيران، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل أي مصابين إلى المستشفيات، وتسبب تصاعد ألسنة اللهب من أسفل العقار إلى أعلى في إحداث حالة من الفزع لدى الأهالي .

وكانت غرفة عمليات إطفاء القاهرة تلقت بلاغاً بنشوب حريق داخل جراج أسفل عقار سكني بحي الواحة بالعاشر في مدينة نصر.

ونتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ لكشف ملابسات الحريق لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.