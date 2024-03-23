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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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انطلاق الدورة الرمضانية لكرة القدم للموسم الثالث بنقابة المهندسين بالإسكندرية

انطلقت أولى مباريات الدورة الرمضانية الموسم الثالث لنقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي وبحضور الدكتور مصطفي الحضري أمين النقابة و أعضاء المجلس و الكابتن أحمد عادل لاعب نادي الأهلي والاتحاد السابق ومشاركة 28 فريق من مختلف شباب المهندسين.

وافتتحت مباريات الدورة التي تنظمها لجنة الشباب برئاسة المهندس باسل ياسر بمباراة بين مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية ومجموعة من أساتذة هيئة التدريس بكلية الهندسة لتصبح المباراة الافتتاحية للدورة الرمضانية .

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جاء ذلك بحضور اعضاء مجلس النقابة ، المهندس كريم عزت، المهندس محمد الرشيدى، المهندس محمد السعدي ، المهندس محمد قبيصي ، والمهندس محمد سعيد، وأعضاء هيئة التدريس الدكتور احمد نجيب والدكتور محمد دياب والدكتور محمد النقيب.

وأبدى الدكتور مصطفى الحضري أمين النقابة سعادته لانطلاق الدورة الرمضانية للموسم الثالث بمشاركة عدد كبير من فرق المهندسين و أشاد بدور لجنة الشباب بالنقابة خلال العامين السابقين في دعم شباب المهندسين .

و أضاف المهندس باسل ياسر رئيس لجنة الشباب أن النقابة تفتح أبوابها دائماً لدعم الشباب في مجال التدريب و التأهيل لسوق العمل ، و أكد ان إقامة الدورات الرمضانية تساهم في تنمية روح المنافسة بين الفرق المشاركة و تشجعهم على المشاركة في الأنشطة النقابية المختلفة.
ومن جانبه أشاد الكابتن أحمد عادل لاعب نادي الأهلي والاتحاد السابق بتنظيم مثل هذه البطولات و أبدى سعادته للمشاركة في افتتاح الدورة الرمضانية لنقابة المهندسين بالإسكندرية وبمشاركة عدد كبير من المهندسين.

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