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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عيد ميلاد نادية الجندي.. اسمها الحقيقي وتفاصيل زيجاتها

نادية الجندي
نادية الجندي

تحتفل الفنانة نادية الجندى، اليوم بعيد ميلادها إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1946، وهى إحدى النجمات اللاتى قدمن العديد من الأدوار الجيدة والتى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية.

وصفت نادية الجندي علاقتها بالحب- خلال حوارها مع الإعلامية جيسيكا عازار ببرنامج "الأحد منحكي" على قناة "الغد"- بالضعف.

وأضافت "الجندي" أن الظلم كذلك يضعفها وأنها تعرضت لقدر كبير منه، لكنها كانت تفوض أمرها إلى الله في كل مرة، ونفت إمكانية الحياة بالنسبة لها بدون الحب، أولا لأنها من برج الحمل العاطفي والرومانسي جدا، ثم لأن الفنان يجب أن يكون عاطفيا، ويعيش دائمًا حالة حب.

ونفت الجندي زواجها للمرة الثالثة، وهذا النفي لم يكن الأول، بل إن زواجها الثالث كان دائمًا محل شائعات وكانت دائما تنفيها، وتؤكد أنها لم تتزوج سوى مرتين في حياتها.

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وعقب انفصال الفنان عماد حمدي ودلوعة الشاشة المصرية شادية، تعرف على نادية الجندي، لأول مرة في فيلم "زوجة من الشارع"، وكان عمرها حينها 15 عامًا فقط، وكانت هناك قبلة في الفيلم جمعته بنادية، وتكرر إعادة المشهد أكثر من 7 مرات بسبب ارتباكها، وكان عماد حمدي مهتمًا بها، ويقوم بتوصيلها هي ووالدتها يوميًا بعد انتهاء التصوير، وبالفعل تزوجا، وأنجبت منه ابنها الوحيد هشام.

وكانت الزيجة الثانية لنادية الجندي والأخيرة المعلن عنها من المخرج محمد مختار، الذي عمل في السلك الدبلوماسي قبل لقائه بها، وأخبرها برغبته في دخول مجال الإنتاج السينمائي، وعرض عليها رواية "الباطنية" وعُرض الفيلم عام 1980.

لم يكن الفيلم الأخير الذي أنتجه مختار لنادية الجندي، بل أنتج لها "وكالة البلح" عام 1982، وأثمر هذا التعاون عن الإعلان عن شراكة حياتية، إذ جرى الزواج بينهما في منتصف الثمانينيات وانفصلا بعد زواج استمر 20 عامًا.

السينما المصرية الفنانة نادية الجندي الفنان عماد حمدى تاريخ السينما تاريخ السينما المصرية

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