نادية الجندي تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية على السحور .. شاهد

حرصت الفنانة نادية الجندي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة خلال مشاركتها في إحدى حفلات سحور رمضان.

تألقت نادية الجندي في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان قصير يصل إلي أسفل الركبة و اتسم باللون الأسود المطبوع ببعض الكلمات ذات اللون الأبيض، ونسقت معه معطف طويل باللون الأبيض.

أنتعت نادية الجندي حذاء ذا كعب عالي باللون الأسود، تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية وغير مبالغ فيها ما زاد من أناقتها.

من الناحية الجمالية، أعتمدت نادية الجندي على خصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة.

نادية الجندي