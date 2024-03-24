دعاء وقت السحر مستجاب.. اغتنم الفرصة وردده الآن

وقت السحر له أهمية ومكانة عظيمة والتي جاءت مذكورة في القرآن الكريم، ففيه تتنزل الرحمات والبركة من الله سبحانه وتعالى، ويشعر المسلم بالسكينة والطمأنينة التي تغمر قلبه، ويعتلى وجهه النور بتقربه إلى خالقه الذى ينفرد بخلوة معه ويناجيه بما يشاء، ومن أقام هذا الوقت فى طاعة وعبادة الله سيلاحظ تيسير أموره فى الحياة وينال عظيم الأجر والثواب، وقد وصف أحد الصالحين الدعاء في وقت السحر بأنه سهام القدر، بمعنى أن هذا الدعاء قد يكون سببا في جلب خير ودفع بلاء.

متى وقت السحر

متى وقت السحر يكون في الثلث الأخير من الليل لحين طلوع الفجر، وفى مثل هذا الوقت الطيب المبارك يتنزل المولى سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ليكون أكثر قربا من عباده الصالحين الذاكرين الشاكرين له على نعمه العديدة التى أنعم بها عليهم والتى لا تعد ولا تحصى، فالله الغنى ونحن الفقراء إليه، وفى هذا الوقت تتزايد فرص استجابة الدعاء، لذلك يجب على سائر المسلمين استغلال هذا الوقت والإكثار من الدعاء والتقرب إلى الله وعدم الاستسلام للنوم.

دعاء وقت السحر مستجاب

وهناك مجموعة من الأدعية المستحب ترديدها فى وقت السحر والتى أوصانا بها النبي -صلى الله عليه وسلم - ومنها :

اللهم أعني على ديني بالدنيا وعلى آخرتي بالتقوى واحفظني فيما غبت عنه ولا تكلني الى نفسي فيما حظرته علي يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو هب لي ما لا ينقصك واغفر لي ما لا يضرك انك أنت الوهاب.

أسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا وأسألك تمام العافية وأسألك دوام العافية وأسألك الشكر على العافية وأسألك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .

اللهم انك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شىء من أمري أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه، أسألك مسألة المسكين وأبتهل اليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير.

اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيا وكن بي حفيا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين .

يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا كريم الصفح يا عظيم المن يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها.

اللهم اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا.

اللهم الطف بي في تيسير كل عسير فان تيسير كل عسير عليك يسير وأسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة.

اللهم يا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريبا غير بعيد ويا شاهدا غير غائب ويا غالبا غير مغلوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا بديع السموات والأرض.

أسألك باسمك الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي عنت له الوجوه وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من خشيته أن تصلي على محمد وعلى آل محمد.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

اللهم اني سائل فقير فأغنني من سعة فضلك، خائف مستجير فأجرني من عذابك.

اللهم ارحم في الدنيا غربتي وعند الموت صرعتي وفي القبور وحدتي ومقامي غدا بين يديك .

اللهم هذا الدعاء وعليك الاجابة وهذا الجهد وعليك التكلان اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي ونورا.

اللهم أعظم لي نورا وأعطني نورا واجعل لي نورا سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجلال والاكرام.