عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أعلى نسبة مشاهدة الحلقة 15.. القبض على سلمى أبو ضيف

سلمي أبو ضيف
سلمي أبو ضيف

طرحت منصة شاهد vip الحلقة 15 وقبل الأخيرة من مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الذي يقوم ببطولته كل من سلمي أبو ضيف وانتصار .

وحملت الحلقة 15 من مسلسل أعلي نسبة مشاهدة، عددا من الأحداث، منها رفض حمدية "انتصار" مصالحة ابنتها شيماء سلمي أبو ضيف .

كما انجرفت شيماء "سلمي أبو ضيف" في افتتاح وكالة مشبوهة بتحريض من زوجها، حيث بدأت في استقطاب بنات للعمل في تلك الوكالة المشبوهة ليظهرهن في تلك التطبيقات، وتم إلقاء القبض عليها.

أشغال شقة الحلقة 15 والأخيرة.. هشام ماجد يستعيد شقته وأسماء جلال حامل

أعلى نسبة مشاهدة الحلقة 14 .. سلمي أبو ضيف تتزوج من رجل أعمال


تدور أحداث العمل حول شخصية شيماء التي تقدمها سلمى أبو ضيف، والتي تدخل عالم السوشيال ميديا، إلى أن تتورط في تقديم فيديوهات لا تتفق مع تقاليد المجتمع، ما يجعلها تحت المساءلة القانونية.

مُسلسل "أعلى نسبة مُشاهدة" بطولة سلمى أبو ضيف، وانتصار، ومحمد محمود، وإسلام إبراهيم، وأحمد فهيم، وفرح يوسف، وليلى أحمد زاهر، وآخرون، ومن تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

أعلى نسبة مشاهدة سلمى ابو ضيف مسلسل أعلى نسبة مشاهدة منصة شاهد منصة شاهد vip

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض جديد.. كم يصل سعر كيلو الدواجن في البورصة؟

أمطار ورياح على هذه المناطق.. وهيئة الأرصاد تُصدر تحذيرًا

شتاء متأخر .. تحذير رسمي من طقس 6 أيام غير متوقع

نتائج فرز الانتخابات .. عبد الحليم علام نقيبا للمحامين

بسبب إصابته .. قرار عاجل في منتخب مصر يخص إمام عاشور

حريق هائل في جراج عقار سكني بحي الواحة بمدينة نصر |شاهد

جراج مدينة نصر المحترق.. معاينة النيابة تكشف عن مفاجأة مثيرة| فيديو

خطوات استخراج جواز سفر لأبنائك في أسرع وقت

ترشيحاتنا

أغلى 5 سيارات فرنسية SUV "زيرو" بالسوق المصري.. اعرف سعرهم

مارك زوكربيرج يقتني يختًا فاخرًا بقيمة 300 مليون دولار

نظر استئناف فرج عامر على حبسه في سب عضو مجلس إدارة سموحة.. اليوم

انخفاض جديد.. كم يصل سعر كيلو الدواجن في البورصة؟

قصف إسرائيلي على منزل في رفح واستشهاد 6 فلسطينيين

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور في سب عمرو أديب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. مي عمر تبهر المتابعين بإطلالة تبرز أنوثتها

شكلها متغير.. ريهام سعيد تثير الجدل بصورها قبل وبعد عملية التجميل|شاهد

بدون مكياج.. ياسمين صبري تستعرض جمالها بالأسود داخل السيارة على انستجرام|شاهد

توب مكشوف.. لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

محسن منصور لـ صدى البلد: روجينا صنعت البهجة في كواليس سر إلهي

يوسف الأسدي: رؤوف عبد العزيز أخرج طاقتي التمثيلية في سر إلهي.. خاص

كسر أم خلع.. تفاصيل إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر ومدة غيابه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ