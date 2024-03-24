بيان جديد من روسيا بشأن عدد ضحايا هجوم كروكوس

أصدرت وزارة الطوارئ الروسية بيانًا اليوم الأحد، أكدت فيه مصرع 133 وإصابة 152 شخصًا في هجوم كروكوس بضواحي موسكو، لافتًا إلى مواصلة عمليات رفع الأنقاض بعد الحريق.

وحسب “روسيا اليوم”، قالت الطوارئ الروسية في بيان نقلا عن البيانات المحدثة الصادرة عن مقرها في مقاطعة موسكو "نتيجة الهجوم الإرهابي، أصيب 285 شخصا (بينهم 8 أطفال)، توفي منهم 133 شخصا (بينهم 3 أطفال)".

وكانت وزارة الصحة الروسية أعلنت في وقت سابق عن إصابة 147 نتيجة هجوم كروكوس الإرهابي.

هجوم كروكوس .. رجال الإنقاذ يحاولون إزالة الأنقاض

إلى ذلك، يواصل رجال الإنقاذ في وزارة الطوارئ إزالة الأنقاض في مكان الهجوم، وتم تجميع 91 مترا مكعبا من الأنقاض المفككة وفي الليل انضمت المعدات الثقيلة إلى أعمال الترحيل.