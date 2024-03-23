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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا يحملون الجنسية الروسية.. موسكو تكشف تفاصيل جديدة بشأن منفذي هجوم كروكوس

منفذ هجوم كروكوس
منفذ هجوم كروكوس

أعلنت وزارة الداخلية الروسية، اليوم السبت، أن منفذي هجوم مركز “كروكوس سيتي هول” التجاري بضواحي موسكو لا يحملون الجنسية الروسية.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، قالت الداخلية الروسية، اليوم السبت، إن المسلحين الأربعة المشتبه بهم الذين اعتقلوا بعد الهجوم المميت على قاعة للحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو، جميعهم مواطنين أجانب.

معاقبة مهاجمي موسكو

وتعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعقب ومعاقبة المسؤولين عن الهجوم.

وأعلن بوتين الحداد الوطني على ضحايا الهجوم الإرهابي، مؤكدا أن جميع المتورطين فيه سينالون العقاب الحتمي.

ولفت الرئيس الروسي إلى أن يوم غد الأحد 24 مارس يوم حداد وطني.

وأكد بوتين أنه "تم العثور على جميع الجناة الأربعة المنفذين المباشرين للهجوم الإرهابي، أولئك الذين أطلقوا النار وقتلوا الناس، وتم اعتقالهم"، مضيفا أنهم حاولوا الاختباء متجهين نحو أوكرانيا، حيث تشير المعطيات الأولية إلى أنه تم إعداد منفذ لهم من الجانب الأوكراني لعبور حدود الدولة".

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