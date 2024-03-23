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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شهود عيان يروون تفاصيل الهجوم الإرهابي في كروكوس بـ موسكو

هجوم موسكو
هجوم موسكو

قال شهود عيان، إنهم سمعوا طلقات النار قبل الحادث الهجومي الذي وقع في كروكوس وكانوا يحسبونها العاب نارية وفقا لموقع بي بي سي.   

وكانت إحدى النساء مع ابنتها البالغة من العمر 11 عامًا، تشتري الآيس كريم من مقهى بالقرب من المدخل، عندما سمعتا الضجيج وصاح أحدهم “الجميع ينزل على الأرض”.

وقالت إمرأة كانت في المقهى مع ابنتها البالغة من العمر 11 عاماً، لبي بي سي الروسية: 'هرعنا إلى الأطفال، واستلقينا وبدأنا في إقامة حواجز من الطاولات والكراسي، وركض إلينا العديد من الجرحى'.

وداخل المسرح، كان من المقرر أن يبدأ الحفل خلال دقائق معدودة، واعتقد البعض أن الضجيج قد يكون جزءًا من الحفل.

وسمعت سوفيكو كفيريكاشفيلي ما اعتقدت في البداية أنه 'نوع من الألعاب النارية التي لا نهاية لها - استدرت في القاعة مرة، ثم مرة أخرى. وفي المرة الثالثة، أدركت أن جميع من في القاعة بدأوا يهربون في كل الاتجاهات'.

وقال المصور ديف بريموف إنه كان هناك تدافع ومشهد من الذعر. وحاول البعض في المسرح الاستلقاء بين المقاعد، لكن مع قيام العديد من المسلحين بإطلاق النار في الأكشاك، لم يوفر ذلك سوى القليل من الحماية، أولئك الذين استطاعوا من الجمهور التوجه إلى المسرح وحاول آخرون العثور على مخارج أعلى، ليجدوا بعض الأبواب مغلقة. وقال شهود عيان إنه كان هناك مسنين وأطفال، جميعهم محاصرون في الهجوم.

وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، مساء أمس الجمعة، عن وقوع هجوم إرهابي على مركز تسوق "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، ووفقا للمعلومات الأخيرة أسفر الهجوم عن مقتل 115 شخصا وإصابة أكثر من 100.

وقالت الخدمة الصحفية للكرملين: "أبلغ مدير جهاز الأمن الفيدرالي بورتنيكوف بوتين عن اعتقال 11 شخصًا، بما في ذلك الإرهابيين الأربعة الذين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي".

وأعلن الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم اعتقال أربعة إرهابيين في مقاطعة بريانسك بفارق ساعات قليلة عن اعتقال أحدهم عن الآخر.
 

الهجوم الإرهابي الهجوم الإرهابي في كروكوس الفيدرالية الروسية ضواحي موسكو

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