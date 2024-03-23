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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان جديد .. تنظيم داعش يكشف المزيد من تفاصيل العملية الارهابية في موسكو

هجوم موسكو
هجوم موسكو

أصدر تنظيم داعش الارهابي بيانا متابعة يتضمن مزيدا من التفاصيل حول الهجوم الذي وقع الليلة الماضية على قاعة للحفلات الموسيقية في ضواحي موسكو، والذي أعلن التنظيم في وقت سابق أنه يقف وراءه.

وتقول التفاصيل الجديدة - المنشورة عبر حسابات التنظيم الارهابي على تطبيق المراسلة تيليجرام - إن أربعة مهاجمين شاركوا في الهجوم المميت، وتتضمن صورة تدعي أنها تظهر المهاجمين الأربعة، وجميعهم ملثمون. 

ويأتي التحديث من منفذ أخبار الجماعة الارهابية “أعماق” والذي كان أيضًا مصدر اعلان البيان الأولي.

ولم يشر أي من بياني أعماق التابعة لتنظيم داعش إلى أي من الفروع الإقليمية للتنظيم الارهابي هو المسؤول عن الهجوم.

ومن حيث الدافع، تقول أعماق: 'يأتي الهجوم في سياق الحرب الطبيعية المستمرة بين تنظيم الدولة الإسلامية والدول [المعادية للإسلام]'.

وقال الناطق بلسان التنظيم  إن الهجوم نفذه 'مقاتلون' كانوا مسلحين 'بأسلحة رشاشة وبنادق وسكاكين وقنابل حارقة'، وأن الهجوم سبقته مهمة استطلاع 'منسقة'.

ولم تعلق روسيا بعد على هذه المزاعم، لكن الولايات المتحدة قالت إنه من المعقول أن يكون تنظيم الدولة الإسلامية وراء الهجوم.

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