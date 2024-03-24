عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قسم جوازات جديد فى مدينتى يخدم 4 مناطق بالقاهرة الجديدة

صدى البلد

قامت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالبدء فى التشغيل الفعلى لقسم الجوازات المستحدث ضمن مكونات المُجمع الشرطى بمدينتى لتقديم الخدمات للمواطنين المقيمين بدوائر أقسام شرطة (التجمع الخامس – التجمع الأول – القطامية – الشروق).. حيث يختص مبدئياً بإستخراج وتجديد جوازات السفر للمواطنين المقيمين بدوائر أقسام الشرطة المشار إليها.

 يأتى ذلك فى ضوء حرص وزارة الداخلية على التيسير على المواطنين من خلال تقديم الخدمات الجماهيرية لهم فى سهولة ويسر فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.

أقسام شرطة الادارة العامة للجوازات التجمع الاول الهجرة والجنسية الخدمات للمواطنين تجديد جوازات السفر وزارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| الدولار يتراجع 4 جنيهات في البنوك مع شلل السوق السوداء

شتاء متأخر .. تحذير رسمي من طقس 6 أيام غير متوقع

جنازته حضرها الآلاف| قصة وفاة بطل العالم في كمال الأجسام بطنطا.. حكاية حقنة الموت

25 جنيها| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بعد قفزة جنونية.. وكرتونة البيض مفاجأة

تقييماتهم مختلفة| التعليم: 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

انخفاض جديد.. كم يصل سعر كيلو الدواجن في البورصة؟

800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد هبوط الدولار

نتائج فرز الانتخابات .. عبد الحليم علام نقيبا للمحامين

ترشيحاتنا

القاهرة 20.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 24 مارس 2024

احذروا تخفيف الملابس.. الأرصاد: عودة الأجواء الشتوية وأمطار غزيرة خلال ساعات

الأطفال ورمضان ..برنامج غذائي متكامل من أجل صيام صحي

التموين: انخفاض الدولار كبح جماح ارتفاع أسعار الذهب في مصر

العينات مرتبطة بوزارة العدل.. عبد الصمد ماهر يكشف تفاصيل جديدة عن وثيقة الزواج

أمطار وعواصف رملية بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ المواطنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق كبير .. عارضة أزياء ترتدي قفطان مي عمر تثير الجدل بالسوشيال ميديا

«دخلت المستشفى 6 مرات وهذه نصيحتي».. فنانة شهيرة تروي مأساتها مع مرض خطير

سوق كسبان .. استثمر «فلوسك» في مجال السيارات الطائرة

منشطات أم حموضة.. جمال شعبان يفجر مفاجأة بعد وفاة بطل كمال أجسام

فيديو

زيفوا لها صورا مخلة.. رئيسة وزراء إيطاليا مطلوبة للشهادة أمام المحكمة

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

محسن منصور لـ صدى البلد: روجينا صنعت البهجة في كواليس سر إلهي

يوسف الأسدي: رؤوف عبد العزيز أخرج طاقتي التمثيلية في سر إلهي.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ