فرصة ثالثة| قرار عاجل بشأن المعلمين غير المُجتازين لـ اختبارات ترقي 2024

قررت الأكاديمية المهنية للمعلمين إتاحة فرصة ثالثة للمعلمين الذين لم يتجاوزوا اختبارات الترقي 2023 / 2024 مرتين متتاليتين .

حيث قررت الأكاديمية المهنية للمعلمين اتاحة المحاولة الثالثة لاختبارات ترقي المعلمين 2023 / 2024 لفئة معلم أول داخل فروع الأكاديمية المهنية للمعلمين من اليوم الاحد 24 مارس 2024 حتى الثلاثاء 26 مارس 2024

وقدمت الأكاديمية المهنية للمعلمين نصائح هامة لضمان اداء الاختبار الالكتروني للترقي بشكل صحيح تمثلت في :

- استخدم جهاز كمبيوتر شخصي أو لاب توب بديلاً عن الموبايل

- في حالة عدم الاجتياز للمرة الأولى يرجى المحاولة بعدها بساعات أو في اليوم التالي

- التأكد من كتابة الرقم القومي بصورة صحيحة حتى لا يؤثر ذلك على إدراج اسم المعلم في كشوف الترقي

- كود خدمة الدفع على فوري 788 الذي من خلاله يتم دفع الرسوم المطلوبة بالاضافة لرقم الطلب الذي يظهر على الشاشة

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بصدد إطلاق "وثيقة معايير المعلم من أجل الغد" وتشمل المعلمين والموجهين والإدارات، والتي تؤكد على امتلاك المعلم مهارات جديدة تؤهله من شرح المادة العلمية، والتواصل مع الطلاب؛ لكي تثمر العملية التعليمية عن نواتج تعلم قادرة على مواجهة كل الصعوبات.

وكانت قد اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عددا من الإجراءات لـ تطوير قدرات المعلمين في جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية .

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، حرص وزارته على ضمان جودة منظومة التنمية المهنية للمعلمين وتطويرها، من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين؛ لتمكين أعضاء هيئة التعليم المصري، والارتقاء بمستوى الأداء المهني لهم، بتطبيق استراتيجيات وآليات متطورة في ضوء نتائج البحوث الحديثة، ومن خلال كوادر مؤهلة، وشراكة فاعلة مع كليات التربية والمؤسسات المعنية لتحقيق تميز مخرجات العملية التعليمية.