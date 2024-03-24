عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فرصة ثالثة| قرار عاجل بشأن المعلمين غير المُجتازين لـ اختبارات ترقي 2024

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قررت الأكاديمية المهنية للمعلمين إتاحة فرصة ثالثة للمعلمين الذين لم يتجاوزوا اختبارات الترقي 2023 / 2024 مرتين متتاليتين .

حيث قررت الأكاديمية المهنية للمعلمين اتاحة المحاولة الثالثة لاختبارات ترقي المعلمين 2023 / 2024 لفئة معلم أول داخل فروع الأكاديمية المهنية للمعلمين من اليوم الاحد 24 مارس 2024 حتى الثلاثاء 26 مارس 2024

وقدمت الأكاديمية المهنية للمعلمين نصائح هامة لضمان اداء الاختبار الالكتروني للترقي بشكل صحيح تمثلت في :

- استخدم جهاز كمبيوتر شخصي أو لاب توب بديلاً عن الموبايل
- في حالة عدم الاجتياز للمرة الأولى يرجى المحاولة بعدها بساعات أو في اليوم التالي
- التأكد من كتابة الرقم القومي بصورة صحيحة حتى لا يؤثر ذلك على إدراج اسم المعلم في كشوف الترقي 
- كود خدمة الدفع على فوري 788 الذي من خلاله يتم دفع الرسوم المطلوبة بالاضافة لرقم الطلب الذي يظهر على الشاشة

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بصدد إطلاق "وثيقة معايير المعلم من أجل الغد" وتشمل المعلمين والموجهين والإدارات، والتي تؤكد على امتلاك المعلم مهارات جديدة تؤهله من شرح المادة العلمية، والتواصل مع الطلاب؛ لكي تثمر العملية التعليمية عن نواتج تعلم قادرة على مواجهة كل الصعوبات.

وكانت قد اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  عددا من الإجراءات لـ تطوير قدرات المعلمين في جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية .

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، حرص وزارته على ضمان جودة منظومة التنمية المهنية للمعلمين وتطويرها، من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين؛ لتمكين أعضاء هيئة التعليم المصري، والارتقاء بمستوى الأداء المهني لهم، بتطبيق استراتيجيات وآليات متطورة في ضوء نتائج البحوث الحديثة، ومن خلال كوادر مؤهلة، وشراكة فاعلة مع كليات التربية والمؤسسات المعنية لتحقيق تميز مخرجات العملية التعليمية.

اختبارات الترقي اختبارات الترقي الاكاديمية المهنية الأكاديمية المهنية للمعلمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انقسمت نصفين.. نقل تدهس ملاكي أسفلها ..تفحم السيارتين وسقوط ضحايا | فيديو وصور

رسميا الآن| الدولار يتراجع 4 جنيهات في البنوك مع شلل السوق السوداء

جنازته حضرها الآلاف| قصة وفاة بطل العالم في كمال الأجسام بطنطا.. حكاية حقنة الموت

25 جنيها| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بعد قفزة جنونية.. وكرتونة البيض مفاجأة

800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد هبوط الدولار

أسعار الدواجن تعاود التراجع مجددا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

انخفاض جديد.. كم يصل سعر كيلو الدواجن في البورصة؟

تقييماتهم مختلفة| التعليم: 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

ترشيحاتنا

107 ناشرين.. وزير التعليم العالي الأسبق يكشف تفاصيل المجلة العلمية لجامعة القاهرة

حسين خالد: نسبة رفض الأبحاث المقدمة للمجلة العلمية لجامعة القاهرة تصل 98%|فيديو

روسيا تبدأ يوم حداد وطني على ضحايا هجوم موسكو

النار أكلتهم والملاكي انفصلت نصفين.. لحظة حريق سيارتين أعلى دائري المريوطية.. فيديو

احجز الآن.. شقق تصل لـ140 م2 بمقدم 20% فقط في العاصمة الإدارية

ما هي مدة الغياب؟.. إمام عاشور يخضع لعملية جراحية.. تطورات حالتة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة حرب الأمين والمأمون بعد وفاة هارون الرشيد.. تفاصيل

جمال شعبان يُفجّر مفاجأة حول وفاة لاعب كمال الأجسام أيمن مجدي

بدون أدوية.. علاج مرضى القولون وجرثومة المعدة

بسبب نوع فيتامين .. تفاصيل جديدة عن وفاة بطل العالم أيمن مجدي

فيديو

كتبها من داخل محبسه.. رسالة السائق بقضية حبيبة الشماع

زيفوا لها صورا مخلة.. رئيسة وزراء إيطاليا مطلوبة للشهادة أمام المحكمة

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

محسن منصور لـ صدى البلد: روجينا صنعت البهجة في كواليس سر إلهي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ