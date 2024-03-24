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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فى رمضان .. لص يسرق صندوق تبرعات مسجد بالقليوبية

صدى البلد

 واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائمالسرقات.

 تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديريات أمن (الجيزة– القليوبية- قنا) فى مديرية أمن الجيزة من ضبط (أحد الأشخاص) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة خزينة حديدية من داخل مكتب بإحدى المزارع "كائنة بدائرة مركز شرطة كرداسة" وبداخلها (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المبالغ المالية المستولى عليها بمسكنه .

وفى مديرية أمن القليوبية تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية).. وبحوزته (سلاح أبيض) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى من داخل صندوق التبرعات وصنابير المياه من داخل أحد المساجد).

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة ، وأرشد عن المسروقات. 

وفى مديرية أمن قنا تم ضبط (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة قنا).. وبحوزته (مبلغ مالى) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة (11مروحة سقف) من داخل إحدى المدارس بدائرة المركز.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأرشد عن مكان تصريف المسروقات.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية التشكيلات العصابية العناصر الإجرامية أمن القليوبية خزينة حديدية سرقات صندوق التبرعات

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