روسيا تعلق على التبرئة الأمريكية لـ أوكرانيا من هجوم كروكوس

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه حتى نهاية التحقيق في الهجوم الإرهابي في "كروكوس"، يجب اعتبار أي تبرير من جانب واشنطن لكييف بمثابة دليل إثبات دامغ.

جاء ذلك خلال تعليق زاخاروفا على نفي مجلس الأمن القومي الأمريكي تورط كييف في هجوم موسكو.

وأوضحت زاخاروفا عبر قناتها في “تليجرام”: "إلى أن يتم الانتهاء من التحقيق في الهجوم على قاعة كروكوس، فإن أي عبارة أو كلمة من واشنطن تحاول تبرير نظام كييف يجب اعتبارها دليل إثبات".

تورط كييف في هجوم موسكو

ونفت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون، تورط كييف في هجوم موسكو، مشيرة إلى أن تنظيم داعش يتحمل منفردا مسئولية الهجوم.

ولفتت واتسون، اليوم الأحد، إلى أن الولايات المتحدة نقلت معلومات لروسيا في أوائل مارس بشأن هجوم محتمل في موسكو.

وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق، فقد سقط 133 شخصا ضحايا الهجوم الإرهابي.