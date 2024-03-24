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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سلاح ومخدرات.. الأمن يداهم بؤر العناصر الإجرامية

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وقام قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن أسوان ودمياط بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

 أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط 3 قضايا اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها "20,100 كيلو جرام من مخدر الحشيش - 4 كيلو جرامات من مخدر البانجو - كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو"- عدد من الأقراص المخدرة"، بحوزة 3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية".

كما تم ضبط 4 قطع سلاح نارى، عبارة عن “بندقية خرطوش- 3 فرد محلى وعدد من الطلقات”، وتنفيذ 801 حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط، تم ضبط 4 قضايا اتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالها “7,400 كيلو جرام من مخدر الحشيش– 8 كيلو جرامات من مخدر البانجو – 6,500 كيلو جرام من مخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين”، وكذا 3 قطع سلاح نارى عبارة عن 3 فرد محلى وعدد من الطلقات بحوزة 6 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية".

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

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