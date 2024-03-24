جوتيرتش: الطريقة الوحيدة والفعّالة لنقل المساعدات الإنسانية والبضائع إلى غزة هي البر

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش، اليوم الأحد، أن تقديم المساعدات اللازمة إلى غزة المهددة بالمجاعة “يتطلب من إسرائيل إزالة العقبات والاختناقات المتبقية أمام الإغاثة”.

وحسب وكالة "فرانس برس"، أضاف جوتيرتش من القاهرة، أن الفلسطينيين في غزة بحاجة إلى "طوفان من المساعدات"، لافتًا إلى أن الطريقة الوحيدة الفعالة لنقل البضائع الثقيلة إلى القطاع المحاصر هي عن طريق البر.

وكرر دعوته إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار في غزة للتخفيف من “محنة الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين الذين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة.

وأكد جوتيرتش أن العالم كله يدرك أن الوقت قد حان لإسكات الأسلحة وضمان وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

وأشار إلى أنه لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، داعيًا إلى إطلاق سراح جميع الرهائن فورًا ومن غير شروط.