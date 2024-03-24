تصريحات مستفزة من أحمد سعد .. وجمال شعبان يهاجمه بشدة |فيديوجراف

هاجم الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، الفنان أحمد سعد، و ذلك بعد سخريته من أخيه العالم في أحد اللقاءات التليفزيونية.





وكتب على الفيسبوك "الفنان أحمد سعد يسخر من أخيه العالم الذي نجح في العلوم بامتياز مع مرتبة الشرف وحصل على دكتوراه من اليابان لأنه يركب سيارة متواضعة 128".

وقال: "وهو يعتبره قد ضلّ طريقه وقد ضيّع نفسه لأنه سلك طريق العلوم وباظ كما قال محاوره…صدقت يا نجم يصبح ذلك عاديًا في زمن الرويبضة عندما تنقلب الآية ويمكث في الأرض الزبد وأما ما ينفع الناس فيذهب جفاء ويتفوق فيه صبي العالمة على العالم ويكون أولو الفضل في أوطانهم غرباء".





وأكمل كلامه "آفة حارتنا يا نجم ازدراء أرباب الفكر والقلم.. في الحقيقة أنا منبهر بهذا البرنامج الهادف الذي يرسخ للقيم والثوابت ويستضيف الرموز التي تعلي من شأن العلم والعلماء والقيم والقامات التي ستنهض بالمجتمع، شر البلية ما يضحك".



ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.