برلماني: تطابق تام في الموقفين المصري والأممي حول رفض التهجير

أكد الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، على أهمية لقاء الرئيس السيسي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قائلا: زيارة غوتيريش لمصر للمرة الثانية وذهابه للعريش، لتفقد الأوضاع في معبر رفح، رسالة للعالم بصدق الموقف المصري وأن التعنت في ادخال المساعدات للقطاع يعود للجانب الإسرائيلي والعدوان المتواصل.

ولفت عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، إلى تناول العديد من الموضوعات الدولية والإقليمية، خلال لقاء السيسي وغوتيريش، والتركيز على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، واستعراض الرئيس السيسي الجهود المكثفة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي لإغاثة المنكوبين بالقطاع، سواء بالطريق البري بالتنسيق مع الأجهزة الأممية ذات الصلة، أو من خلال الإسقاط الجوي لاسيما لمناطق شمال القطاع.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك تطابق كامل بين الموقف المصري والأممي، بالرفض التام والقاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، والرفض والتحذير من أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، بما لها من تبعات كارثية على الوضع المتدهور بالفعل، وحتمية حل الدولتين كمسار وحيد لتحقيق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة وضرورة تهيئة الظروف الملائمة لتفعيله.

واختتم النائب الصافي عبد العال، أن حكومة الاحتلال تعاند في عدوانها وتواصل حرب الإبادة، رغم أن ذلك لن يحقق لها شىء سوى مزيد من الضحايا والتدهور في الأوضاع، والحل يكون عبر مسار حل الدولتين والرجوع لخطة التسوية والسلام.