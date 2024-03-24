عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: تطابق تام في الموقفين المصري والأممي حول رفض التهجير

النائب الصافي عبد
النائب الصافي عبد العال

أكد الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، على أهمية لقاء الرئيس السيسي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قائلا: زيارة غوتيريش لمصر للمرة الثانية وذهابه للعريش، لتفقد الأوضاع في معبر رفح، رسالة للعالم بصدق الموقف المصري وأن التعنت في ادخال المساعدات للقطاع يعود للجانب الإسرائيلي والعدوان المتواصل.

ولفت عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، إلى تناول العديد من الموضوعات الدولية والإقليمية، خلال لقاء السيسي وغوتيريش، والتركيز على تطورات الأوضاع في قطاع غزة،  واستعراض الرئيس السيسي الجهود المكثفة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي لإغاثة المنكوبين بالقطاع، سواء بالطريق البري بالتنسيق مع الأجهزة الأممية ذات الصلة، أو من خلال الإسقاط الجوي لاسيما لمناطق شمال القطاع.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك تطابق كامل بين الموقف المصري والأممي،  بالرفض التام والقاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، والرفض والتحذير من أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، بما لها من تبعات كارثية على الوضع المتدهور بالفعل، وحتمية حل الدولتين كمسار وحيد لتحقيق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة وضرورة تهيئة الظروف الملائمة لتفعيله.

واختتم النائب الصافي عبد العال، أن حكومة الاحتلال تعاند في عدوانها وتواصل حرب الإبادة، رغم أن ذلك لن يحقق لها شىء سوى مزيد من الضحايا والتدهور في الأوضاع، والحل يكون عبر مسار حل الدولتين والرجوع لخطة التسوية والسلام.

السيسي الرئيس السيسي غوتيريش أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنازته حضرها الآلاف| قصة وفاة بطل العالم في كمال الأجسام بطنطا.. تفاصيل

800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد هبوط الدولار

رسميا الآن| الدولار يتراجع 4 جنيهات في البنوك مع شلل السوق السوداء

25 جنيها| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بعد قفزة جنونية.. وكرتونة البيض مفاجأة

أمطار رعدية تضرب 5 مناطق من بينها القاهرة.. تنويه عاجل من الأرصاد

انخفاض جديد.. كم يصل سعر كيلو الدواجن في البورصة؟

أسعار الدواجن تعاود التراجع مجددا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

انقسمت نصفين.. نقل تدهس ملاكي أسفلها ..تفحم السيارتين وسقوط ضحايا | فيديو وصور

ترشيحاتنا

لقاء شيخ الأزهر وأمين عام الأمم المتحدة بالقاهرة | صور

أبرز أخبار التوك شو.. جوتيريش: مواطنو غزة لا يستطيعون تناول وجبة إفطار.. وتحركات جديدة بأسعار الذهب

دعاء الصائم قبل الإفطار في رمضان.. ردده يفرج همك ويكشف كربك

الأعمال العسكرية مخالفة للقانون.. رسائل وزير الخارجية حول الأوضاع في غزة

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

شاهد عيان يكشف تفاصيل الرعب فى حريق عقار مدينة نصر.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انخفاضها إلى النصف.. أمين عام مصنعي السيارات يوضح سبب تراجع الأسعار

تشبه الأميرات.. درة تثير الجدل بإطلالة جديدة.. شاهد

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم ندوتين تثقيفيتين بالتعاون مع الشباب والرياضة والهجرة

تعرض لأزمة قلبية.. محمد العمروسي يخضع لعملية بالقلب وهذه حقيقة فسخ خطبته

فيديو

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

الأرصاد: تنبيه عن حالة الطقس وتحذير من تخفيف الملابس

حريق مدينة نصر .. بدأ من جراش البرج ووصل للدور الـ١٢ والكاميرا تكشف مفاجاة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ