مواعيد عرض مسلسل شيكو وكريم محمود عبد العزيز

تنطلق بداية من غدا “الإثنين” مُباراة فنية ممتعة بين شيكو وكريم محمود عبد العزيز في المٌسلسل الكوميدي "خالد نور وولده نور خالد" وذلك على شاشة "MBC مصر".

فكرة إفتراضية شيقة وغير تقليدية تطرحها أحداث المُسلسل الكوميدي المميز "خالد نور وولده نور خالد" مع النجمان شيكو، كريم محمود عبد العزيز، والذي يُعرض حصرياً على شاشة "MBC مصر" بداية من "الإثنين" في تمام الساعة التاسعة مساءً يومياً.

مٌفارقة غير متوقعة وصدفة غير مُرتبه تجمع أب وابنه بدون اختلاف في العُمر بسبب حدوث فجوة زمنية ناتجه عن انفجار في المفاعل النووي الذي كان يعمل به الأب، ولا يعلم أحد كيف حدثت مما يؤدي إلى ظهور الأب وابنه في نفس العمر سويًا، مما يُسبب الكثير من المُفارقات الكوميدية والأحداث الساخرة خلال الحلقات التي تُعرض طوال النصف الثاني من شهر رمضان المُبارك.

مُسلسل "خالد نور وولده نور خالد" من بطولة شيكو، كريم محمود عبد العزيز، آيه سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي، وآخرين...، من تأليف أحمد عبد الوهاب، كريم سامي، وإخراج محمد أمين.

يُعرض مُسلسل "خالد نور وولده نور خالد"، خلال شهر رمضان على "MBC مصر"، يومياً بداية من الإثنين 25 مارس في تمام الساعة 9:00 مساءً، والساعة 3:00 عصراً، ويُعاد على "MBC مصر2"، الساعة 6:00 مساءً، والساعة 12:30 بعد منتصف الليل.