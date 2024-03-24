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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ارتفاع عدد قتلى الهجوم الواقع قرب موسكو إلى 137

روسيا
روسيا

ارتفع عدد قتلى الهجوم الذي وقع قرب العاصمة الروسية موسكو إلى 137.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وكان قال حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في موسكو، إنه منذ قليل أعلنت السلطات المحلية في مدينة سان بطرسبورج عن إخلاء مركز تجاري في أحد الشوارع وسط مدينة سان بطرسبورج، وهو مركز لندن التجاري وسط شارع نيفسكي، الذي يعد أشهر الشوارع في المدينة.

سان بطرسبورج

وأضاف "مشيك"، خلال رسالة على الهواء، أن سان بطرسبورج تعد العاصمة الشمالية لروسيا، وهذه المدينة التي تقع على الحدود الروسية الفنلندية، وتعد المدينة الثانية في روسيا، وفي حال تأكيد المعلومات من قبل الأمن الروسي والعثور على أي مواد متفجرة في هذا المركز، فهذا يعتبر استهدافا أو محاولة هجوم مرة ثانية بعد الهجوم الذي حصل يوم الجمعة الماضي على مركز سيتي كروكس غربي العاصمة الروسية موسكو.

ولفت أنه حتى هذه اللحظة فقط وكالة تاس الروسية ذكرت نقلا عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن إجلاء مركز تجاري وسط مدينة سان بطرسبورج، ولغاية هذه الساعة المعلومات شبه شحيحة.

وتابع: "في التطورات نفسها وفي آخر مستجدات الوضع الأمني في روسيا، منذ قليل ادعت امرأة كانت بصدد السفر من مطار العاصمة موسكو الذي يقع شمال العاصمة إلى العاصمة الأرمينية ياريفان، ادعت أنها تحمل عبوة ناسفة لكن الأمن الروسي أكد أنه بعد إجراء عملية التفتيش معها ومع جميع الركاب بشكل دقيق لم يتبين العثور على أي مواد متفجرة".

الأمن الروسي الحدود الروسية الفنلندية الحدود الروسية العاصمة الروسية العاصمة الروسية موسكو

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