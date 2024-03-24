ليلة النصف من رمضان 2024 الآن وللفجر.. اغتنم فضلها كاملا بـ15 كلمة

أهمية معرفة فضل ليلة النصف من رمضان 2024، أنها تزيد الحرص والانتباه ومن ثم الاغتنام، خاصة وأن ليلة النصف من رمضان تنذرنا بانفراط الشهر الفضيل ، حتي يمكننا اللحاق بركب الناجين فيه والفائزين بالعفو والمغفرة والعتق، وليس هذا فقط فضل ليلة النصف من رمضان 2024 وإنما هناك أمور أخرى وأسباب كثيرة تجعلنا نسارع باغتنامها سواء قصرنا فيما قبلها أو لا.

فضل ليلة النصف من رمضان 2024

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن فضل ليلة النصف من رمضان

، إنه فيما أخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

وأوضح «مركز الأزهر» في شرحه للحديث الشريف عن فضل ليلة النصف من رمضان ، أن الصيام ومغفرة الذنوب ورد في المعنى الإجمالي للحديث، حيث شرع الله سبحانه على المسلمين المكلفين فرضية صيام شهر رمضان فقال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ».

وأضاف: "ورغبة في الحث على الصيام قد أودع الله سبحانه في شهر رمضان عديدًا من المنافع الدينية والدنيوية، ونلاحظ هنا في تعبير الحديث الشريف عن صيام رمضان وقيده بالإيمان، ليشكل صورة أدبية بليغة في كلمة واحدة، للدلالة على أن الصيام لا يقبل من الكافر مطلقًا، ولا يثاب عليه الفاسق، وإن سقط عنه الفرض، ذلك أن الأساس في قبول الأعمال هو الإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم مع الطاعة المطلقة لهما".

واستشهد بقوله تعالى: «مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ»، وهذا سر تخصيص الخطاب بأهل الإيمان في قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»، ومعنى قوله إيمانًا: أي: مؤمنا بالله ومصدقا بأنه تقرب إليه (واحتسابا)، أي: محتسبا بما فعله عند الله أجرا لم يقصد به غيره.

وتابع: "قال القاري: أَيْ طَلَبًا لِلثَّوَابِ مِنْهُ - تَعَالَى - أَوْ إِخْلَاصًا أَيْ بَاعِثُهُ عَلَى الصَّوْمِ مَا ذُكِرَ، لَا الْخَوْفُ مِنَ النَّاسِ، وَلَا الِاسْتِحْيَاءُ مِنْهُمْ، وَلَا قَصْدُ السُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ عَنْهُمْ، وَقِيلَ: مَعْنَى احْتِسَابًا اعْتِدَادُهُ بِالصَّبْرِ عَلَى الْمَأْمُورِيَّةِ مِنَ الصَّوْمِ وَغَيْرِهِ، وَعَنِ النَّهْيِ عَنْهُ مِنَ الْكَذِبِ وَالْغِيبَةِ وَنَحْوِهِ، طَيِّبَةً نَفْسُهُ بِهِ، غَيْرَ كَارِهَةٍ لَهُ، وَلَا مُسْتَثْقِلَةٍ لِصِيَامِهِ، وَلَا مُسْتَطِيلَةٍ لِأَيَّامِهِ. وأسلوب الشرط هنا قد جاء ليثير انتباه القارئ، ويحرك عواطفه ومشاعره، فتستقر معاني الحديث وقيمه الخلقية، في أعماق النفس إيمانًا وتصديقًا وإخلاصًا، ابتغاء مرضاة الله عز وجل".

وأشار إلى أنه مما يستفاد من الحديث: أولا فرضية صيام شهر رمضان على العاقل البالغ المكلف، وثانيًا فضل الإيمان واشتراطه لقبول الأعمال الصالحة، وثالثًا احتساب الأجر عند الله تعالى من علامات القبول، ورابعًا بلاغة الأسلوب النبوي في الحديث الشريف، وخامسًا ظيم فضل الله تعالى الواسع وإنعامه السابغ.

ليلة النصف من رمضان 2024 الآن

وحددت دار الإفتاء المصرية، ليلة النصف من رمضان 2024 الآن، حيث كانت قد استطلعت هلال شهر رمضان لعام 1445 هجريا، مغرب الأحد التاسع والعشرون من شهر شعبان 1445 هـ، الذي وافق 10 من مارس 2024م ، وبناءً عليه حسمت بأن أول أيام رمضان 2024 كان يوم الإثنين الموافق 11 من مارس 2024 م، وعليه فإن ليلة النصف من شهر رمضان 2024 اليوم الأحد الموافق 14 من رمضان 1445 هـ، و24 من مارس 2024 م ، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال بواسطة اللجان الشرعية المنتشرة في أرجاء الجمهورية ووفقاً لما أعلنه الحساب الفلكي.

وبالتالي فإن ليلة النصف من شهر رمضان 2024 الآن ، وقد بدأت منذ دقائق من مغرب اليوم الأحد الرابع عشر من رمضان و25 من مارس 2024 وهو ليلة النصف من رمضان، وهذا يحدد أن ليلة النصف من شهر رمضان 2024 الآن وتمتد حتى أذان فجر غد الإثنين.

أدعية ليلة النصف من رمضان 2024

وردت أدعية ليلة النصف من رمضان 2024 لتفريج الهموم والكروب، مأثورة وواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ومن أدعية ليلة النصف من رمضان 2024 لتفريج الهم ، ما يلي: