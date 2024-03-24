مسلسل قلع الحجر الحلقة 14.. محمد رياض يضرب سوسن بدر وتدخل المستشفى

شهد مسلسل قلع الحجر الحلقة 14 تطور جديد فى الأحداث حيث تجمع روحية "سوسن بدر" عائلتها للشهداء على ما اقترفه فرماوى "محمد رياض" شقيقها فى حقها وسرقته لحجة بيتها.

وأثناء هذه الجلسة ينكر فرماوى ما اتهمته به شقيقته روحية ولكنها تصر على أن شقيقها سرقها وظالم وهو ما يدفعه إلى ضربها بالعصا على رأسها إمام عائلتها مما يتسبب فى دخولها المستشفى.

بينما تقرر عائلة الشواكيش بقيادة مدحت تيخة أن تتوجه إلى عائلة العمامرة بقيادة فرماوى من أجل الاخذ بالخير بعد أن قتل فرماوى ابنه الذى كان يرغب فى الزواج من ابنة شقيقته روحية ولكن لم تتمكن عائلة الشواكيش من الوصول بسبب انتشار الشرطة أمام منزل العمدة فرماوى مما دفعهم إلى العودة مجددا إلى عقر دارهم.

مسلسل قلع الحجر بطولة محمد رياض وسوسن بدر ومنى عبد الغني ولقاء سويدان وعبدالعزيز مخيون وسميرة عبد العزيز ، ومجموعة من النجوم، وإخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

تدور أحداث مسلسل قلع الحجر في منطقة النوبة وقمولة في صعيد مصر ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، والعمل من تأليف أحمد وفدي، وهو أحد مواطني مدينة قمولة.