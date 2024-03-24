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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل المداح 4 الحلقة 15.. موت شقيقة حمادة هلال وانتهاء رحلة الجن موت

حمادة هلال
حمادة هلال

شهد مسلسل "المداح 4 – أسطورة العودة" الحلقة 15 عديد من الأحداث المثيرة والغامضة لبطل العمل صابر المداح (حمادة هلال) في مواجهة ألاعيب الدكتور سميح (فتحي عبدالوهاب).

البداية كانت مع طلب رحاب (هبة مجدي) الطلاق من زوجها صابر المداح بعدما حبسها لمدة يومين في غرفتها عقابا لها على سماع كلام المعالج الروحاني الدكتور سميح الجلاد الذي يكن كل الشر ضده، وتقرر رحاب الذهاب إلى منزل والدها وترك منزل زوجها، وينصحها الدكتور سميح بطلب الخلع من صابر المداح.

وتتواصل ألاعيب الجن ضد عائلة صابر المداح، بعدما يتهمه شقيقه حسن (خالد سرحان) بأنه السبب فيما يراه من ظهور الجن والأشباح والكوابيس السيئة له في الحقيقة وفي الأحلام، وتقوم هبة (هلا السعيد) بقتل نفسها داخل السجن بعدما ظهر لها الجن موت (حمزة العيلي) في غرفتها ومنحها سكين للتخلص من نفسها بالطعن، كما يظهر عز (هادي خفاجة) لوالدته أم صابر المداح (حنان سليمان) ويخبرها أن ابنها صابر هو السبب فيما حدث لكل العائلة من كوارث.

يأتي ذلك في الوقت الذي يكشف فيه جميل برسوم لصابر المداح بأن الخاتم الذي عثر عليه هو هدية من الله لدرء الشر ومساعدة الناس.

وتنتهي أحداث الحلقة بمواجهة جديدة لصابر المداح مع الجن موت، تنتهي بهزيمة موت والقضاء عليه بشكل نهائي بمساعدة الخاتم، في الوقت نفسه تنفجر أبواب جديدة للجن في مواجهة صابر المداح تنتظر الحلقات الجديدة كشف تفاصيلها.

مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي. تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.

مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
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مسلسل المداح 4 الحلقة 15.. موت شقيقة حمادة هلال وانتهاء رحلة الجن موت

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