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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائبة أمريكية: 1.1 مليون بريء في غزة على أبواب المجاعة

اسرائيل تقتل الاطفال
اسرائيل تقتل الاطفال

أيدت النائبة الامريكية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز اليوم الأحد، اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني ودعت إلى خفض المساعدات العسكرية الأمريكية حتى تتدفق الإغاثة الإنسانية بحرية إلى غزة. 

وقالت إن قرارها باستخدام مصطلح الإبادة الجماعية، كما فعلت خلال خطاب ألقته يوم الجمعة في قاعة مجلس النواب، 'قوبل بتأييد غير عادي'.

وبينما أدانت علنا ​​العنف في غزة وسط حرب إسرائيل ضد حماس، كانت أوكاسيو كورتيز عادة حذرة بشأن وصف معاملة إسرائيل للفلسطينيين بأنها إبادة جماعية - وهو تمييز يتماشى مع ميلها لاستخدام خطاب أكثر تصالحية بشأن إسرائيل من بعض خطاباتها، وفقا لـ سي ان ان 

الحلفاء الأيديولوجيين، لكن الأزمة الإنسانية المتصاعدة في غزة “تجاوزت عتبة النوايا”، كما قالت أوكازيو كورتيز لمراسل شبكة سي إن إن، جيك تابر، في برنامج “حالة الاتحاد”.

وقالت أوكاسيو كورتيز في كلمتها يوم الجمعة: “بينما نتحدث، في هذه اللحظة، هناك 1.1 مليون بريء في غزة على أبواب المجاعة”. 

واضافت 'المجاعة التي يتم التعجيل بها عمدا من خلال منع الغذاء والمساعدات الإنسانية العالمية من قبل قادة الحكومة الإسرائيلية'.

وتابعت الديمقراطية من نيويورك: “إذا كنت تريد أن تعرف كيف تبدو الإبادة الجماعية التي تتكشف، فافتح عينيك”.

وقتل أكثر من 32 ألف شخص في القطاع الساحلي منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

ليس لدى جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة ما يكفي من الغذاء، ومن المتوقع أن يصل نصف السكان على حافة المجاعة إلى الشمال 'في أي وقت بين منتصف مارس/آذار ومايو/أيار 2024'، وفقاً لمرحلة الأمن الغذائي المتكامل. تصنيف.

وقالت أوكاسيو كورتيز لتابر: “أعتقد أن ما نراه هنا من مجاعة قسرية يتجاوز قدرتنا على إنكاره أو تفسيره”. وأضاف: 'لا يوجد استهداف لحماس في التعجيل بمجاعة جماعية لمليون شخص، نصفهم من الأطفال'.

وتأتي تعليقاتها في الوقت الذي تعمل فيه إدارة بايدن على تشديد موقفها قبل الاجتماعات الرئيسية هذا الأسبوع بين المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين.

قالت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، يوم الأحد، إن الولايات المتحدة لن تستبعد العواقب على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا مضت قدما في هجوم عسكري في رفح، حيث يكتظ أكثر من مليون شخص في مدينة خيام مترامية الأطراف، واصفة مثل هذا القرار باعتباره 'خطأ'.

واضافت "لقد كنا واضحين في محادثات متعددة وبكل الطرق أن أي عملية عسكرية كبيرة في رفح ستكون خطأ فادحا”.

وتأتي تصريحات هاريس في الوقت الذي من المقرر أن يجتمع فيه مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في البيت الأبيض يوم الاثنين. ومن المتوقع أن يركزوا على الجهود المستمرة لإطلاق سراح الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم حماس والحاجة الملحة لتوصيل المزيد من المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة.

وبناء على المفاوضات الأخيرة، وافقت إسرائيل على 'اقتراح تقريبي' أمريكي بشأن عدد السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل رهينة تحتجزها حماس، وتنتظر الوفود الآن رد حماس، حسبما قال محلل شبكة سي إن إن، باراك رافيد، يوم السبت على موقع X، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي كبير لم يذكر اسمه.

وأكد مصدر دبلوماسي مطلع على الأمر لـCNN دقة المعلومات، لكنه قال إن هناك قضايا عالقة لا تزال قائمة، بما في ذلك دخول المساعدات و'إعادة التموضع العسكري الإسرائيلي' في غزة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لشبكة CNN إن الاجتماع بين سوليفان وجالانت يختلف عن الزيارة التي تم الإبلاغ عنها سابقًا بين المسؤولين الإسرائيليين والمسؤولين الأمريكيين المقرر إجراؤها أيضًا هذا الأسبوع، والتي من المرجح أن يناقش فيها البلدان بدائل للهجوم البري على رفح.

وقالت أوكازيو كورتيز لتابر يوم الأحد إنها لا تتفق مع قيام الحكومة الإسرائيلية بتقييد تدفق الغذاء والمساعدات حتى تقوم حماس بتحرير الرهائن وتسليم الأسلحة.

وقالت: 'نحن نتحدث عن المجاعة'. “لا ينبغي ربط تصرفات حماس بما إذا كان طفل يبلغ من العمر 3 سنوات يستطيع تناول الطعام. إن تصرفات حماس لا تبرر إجبار آلاف ومئات الآلاف من الناس على أكل العشب كما تأكل أجسادهم أنفسهم. نحن والحكومة الإسرائيلية لدينا الحق في ملاحقة حماس. ولكننا نتحدث عن ملايين الفلسطينيين الأبرياء. نحن نتحدث عن عقاب جماعي، وهو أمر غير مبرر”.

إسرائيل إبادة جماعية خفض المساعدات العسكرية الأمريكية الاغاثة الانسانية الشعب الفلسطيني

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