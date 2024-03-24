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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضربه بقطعة حديدية على رأسه.. القصة الكاملة لمقـ.تل شخص على يد منجد بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 واقعة مؤسفة وجريمة نكراء شهدتها منطقة العامرية غربي الإسكندرية، حيث أقدم منجد على قتل شخص وسرقته بشقة سكنية غربي المحافظة.

وبدأت أحداث القضية المقيدة، برقم 32595 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، ببلاغ يفيد قيام المتهم بقتل المجني عليه وسرقته بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم " أ.م.ر" منجد، نظرا لمروره بضائقة مالية توجه إلي مساكن البوسطة دائرة القسم، قاصدًا سرقة أي منقولات داخل تلك المساكن وما أن دلف إلى العقار محل سكن المجني عليه "ال.م.ع"، قاصدًا سرقة ما يظهر له من محتويات تصلح للبيع حتي أبصره المجني عليه أثناء صعوده مستخدما الدرج الخاص بالعقار، فقام المجني عليه باستيقافه وسؤاله عن سبب تواجده اعتقادا منه أن المتهم علي علاقة بإحدى السيدات قاطني العقار، فسايره المتهم وقام المجني عليه باستضافته داخل وحدته السكنية لاستبيان حقيقة الأمر، وما أن قصد المجني عليه المرحاض لقضاء حاجته، خطر في ذهن المتهم الإجرامي وعقد العزم علي قتل المجني عليه وسرقة ما تحتوي الشقة من أدوات.

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وعند خروجه باعته بضربة من الخلف مستخدما قطعة حديدية علي رأسه ثما تولي ب3 ضربات أخري ، وقام بسحبه الي المطبخ وتعدي عليه بحامل شيشة حتي انكسرت من الضربة وأخذ شظايا القطع الزجاجية  طعنه بها حتي فارق الحياة ، واستولى علي عدد 12 طبق الموانيوم و4 اواني طهي، وسكينه وقطعة شعلة بوتاجاز و2 قلب شيشة وريسيفر ومروحه وغساله، وقام باستبدال ملابسه بملابس المجني عليه، وبيع تلك الأدوات لشخص حسن النية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية.

وقضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى، إحالة اوراق المتهم " أ.م.ر" الي فضيلة مفتي الديار المصرية ،لأبداء الرأي الشرعي وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم ،لاتهامه بقتل المجني عليه " ال.م.ع" .

 

 

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