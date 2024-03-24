حقيقة منع طلاب كلية التجارة جامعة القاهرة من أداء الاختبارات بسبب المصروفات

انتشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي من داخل كلية تجارة بجامعة القاهرة يظهر منع الكلية للطلاب من أداء الاختبارات بسبب عدم دفع مصاريف الدراسة، وعلق الكثير على الفيديو قائلين "‏"ادفعوا عشان تدخلوا الامتحان" ، ودفع هذا الأمر إلي هجوم كثير على الكلية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكشفت الدكتورة لبنى فريد، عميد كلية التجارة جامعة القاهرة، حقيقة ما يتم تدواله عبر صفحات السوشيال ميديا عن منع كلية تجارة جامعة القاهرة الطلاب من أداء الاختبارات، بسبب عدم دفع مصاريف الدراسة.

وقالت فريد، عبر تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن كلية التجارة لم تمنع أحد من أداء الاختبارات بسب عدم دفع مصاريف الدراسة سوى عدد من الطالبات، بينهم طالبة من طلاب اللائحة الجديدة بالساعات المعتمدة، وأن الفيديو الذي ظهر اليوم وتداول بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي هو فيديو لطلابه بالكلية على لائحة نظام الساعات المعتمدة، وأن تلك الطالبة لم تسدد مصروفات متأخرة بقيمة 153 ألف جنيه.

وأوضحت عميد كلية التجارة جامعة القاهرة، أن لائحة الكلية لنظام الساعات المعتمدة، وأنه وفقآ للائحة فإنه يوجد 120 ساعة معتمدة بواقع 40 مادة دراسية يدرسها الطالب، وانه لأبد للطلاب من اجتيازهم حتي يحصل على شهادة البكالوريوس، وانه مع بداية الترم يقوم الطلاب بتسجيل المواد التي سوف يدرسها ولكن السيستم الالكتروني الموضوع لأ يسمح للطالب بالتسجيل قبل أن يسدد المصروفات الدراسية القديمة.

وأضافت أن عدم تسجيل المواد يعني عدم قيد الطالب في الترم، وهذا ما حدث للطلاب الذين ظهروا في الفيديو فجميعهم غير مسددين لمصروفات دراسية سابقة فبتالي جميعهم يعدون غير مقيدون في الترم فكيف أسمح لطلاب بالحضور إلى لجنة امتحان وهو غير مقيد بيه، هذا نص صريح لقوانين الامتحان.

واشارات الدكتورة لبنى فريد، عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن الكلية أصدرت تنبيهات منذ 6 أسابيع بضرورة دفع المصروفات حتي يتم تسجيل الطلاب للمواد الدراسية ويتمكنوا من دخول الامتحان، وكل هذا مثبت على موقع الكلية، ولكن هناك مجموعة من الطلاب لم تلتزم بسداد المصروفات متأخرة، وهم من افتعلوا الفيديو اليوم.

والفت الدكتورة لبنى فريد، أن الطلاب المسموح لهم بالدخول إلي امتحان الميد ترم 22 ألفا و100 طالب جميعهم سددوا المصروفات الدراسية، باستثناء مجموعة صغيرة من الطلاب عددهم 135 طالبا وهم الذين ظهر بعضهم في الفيديو، وعلى الرغم من ذلك الكلية قامت بالسماح لهم بالدخول إلي الامتحان بعد امضاء اقرارات على المواد الدراسية المسجلة وتلزمه بدفع المصروفات الدراسية.