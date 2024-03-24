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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير البترول والثروة المعدنية يلتقي سفيرة مملكة البحرين في القاهرة لبحث التعاون المشترك

وزير البترول والثروة
وزير البترول والثروة المعدنية يلتقي سفيرة مملكة البحرين

التقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الاحد، السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية.
وقد أكد المهندس طارق الملا أهمية العمل على تعظيم التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين في المشروعات البترولية والصناعات المعدنية، مشيرًا إلى أهمية الشراكات الثنائية، وأهميتها في دفع سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى آفاق أرحب.  
من جانبها، أعربت السفيرة عن اعتزازها بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وما تشهده من تطور وتقدم على كافة الأصعدة، وخصوصًا في المجالات البترولية والصناعات التعدينية، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة.
وتم خلال اللقاء، استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وتطور مشروعات التعاون المشترك بينهما في مجال البترول والغاز والبتروكيماويات والهيدروجين والوقود الحيوي وخفض الانبعاثات، والفرص الاستثمارية المتاحة فى هذه المجالات، خصوصًا في ضوء الروابط القوية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، ومتانة العلاقات الأخوية.

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