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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في الطائرة.. احتفال وزير الرياضة وأبطال بعثة دورة الألعاب الأفريقية أثناء عودتهم القاهرة

دورة الألعاب الأفريقية
دورة الألعاب الأفريقية بغانا

فور استلام راية دورة الألعاب الأولمبية القاهرة 2027، يعود وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، محتفلًا مع أبطال مصر علي نفس طائرة البعثة المصرية المُشاركة في دورة الألعاب الأفريقية بغانا، والتي توجت باللقب وتحقيق 192 ميدالية متنوعة، لتحتل المركز الأول بين الدول المشاركة فى المنافسات.


وخلال استقلال الطائرة مع اللاعبين، دارت أحاديث ونقاشات ودية للغاية بين وزير الشباب والرياضة مع اللاعبين ورؤساء الاتحادات والاطقم الطبية والإدارية، مؤكدًا علي تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم ومساندة ابطالنا الرياضيين، فالمنظومة الرياضية تشهد العديد من النجاحات بفضل دعم القيادة السياسية، وحرص لاعبي مصر على تقديم أفضل ما لديهم من أداء والذى يُتوج بتحقيق مختلف الألقاب.


وأضاف الدكتور أشرف صبحي، بأن وزارة الشباب والرياضة تقف خلف كل الاتحادات الرياضة، من أجل توسيع قاعدة المنافسة الرياضة، واستضافة مزيد من البطولات العربية والافريقية والعالمية، مشيرًا إلى أن مصر استعادت ريادتها مرة أخرى عربيا وإفريقيا ودوليا على المستوى الرياضي.


وأوضح صبحي أن وزارة الشباب والرياضة ماضية في توجيه شتي الدعم والرعاية للرياضات الفردية والجماعية من خلال توفير برامج رعاية ودعم بشكل مباشر وغير مباشر من خلال القطاع الخاص، خاصة التي تمتلك منها مصر رصيداً من الأبطال القادرين على المنافسة وتحقيق مراكز وميداليات عالمية وأوليمبية، ووضع أبطالنا في تلك اللعبات في المكانة التي يستحقونها من الناحية الشعبية والجماهيرية، وأصبحت جماهير الرياضة المصرية تتابع منافساتهم العالمية والاوليمبية.


وشاركت مصر في النسخة الحالية من دورة الألعاب الأفريقية 2023، ببعثة تضم 390 فرد بين لاعبين ومدربين وإداريين في 20 لعبة وهم: مصارعة الذراعين، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة 3*3، الكرة الطائرة الشاطئية، الكرة الطائرة، الملاكمة، الشطرنج، الهوكي، كرة اليد، الجودو، الكاراتيه، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، التنس، الثلاثي، رفع الأثقال، المصارعة، كرة السرعة.

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