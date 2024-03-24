"خوفت أموت بنفس الطريقة".. ننشر نص أقوال شقيقة نيرة أشرف بعد تهديدها وابتزازها

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية المتهم بتهديد البلوجر شروق شقيقة الطالبة المتوفاة نيرة أشرف الي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتهديدها بقتلها إذا لم تتزوجه واستمعت النيابة الي أقوال المجني عليها.

أقوال شقيقة نيرة أشرف

س: ما مضمون بلاغك ؟

ج / هو الموضوع ان انا عاملة صفحة عامة على الفيسبوك و كمان عاملة أكونت على التيك توك و عندي متابعين كتير جداً و بطلع فيديوهات وبنزل بوستات باستمرار لأني أخت المرحومة نيرة أشرف عشان كدة في ناس كتير جدا متابعيني و فجاة أنا لقيت أكونت دخللي على التيك توك باسم Abo Ali دخل لي على الشات يقول لي انه بيحبني وعايز يتجوزني وعايزني أتصل بيه اكلمه وهددني أنه لو متجوزنيش هيقتلني و يدبحني زي ما حصل لأختي نيرة بس انا مردتش عليه ، بعد كدة لقيته بيدخل لي من أكونت تاني اسمه Nada Adel على التيك توك بردو وقال لي نفس الكلام و انا بردو مردتش عليه ، و بعد كدة لقيته دخل لي على الفيسبوك بيبعت لي على الصفحة من اكونت اسمه Abo Ali و بردو بيحاول يخليني اتكلم معاه فانا خوفت يحصلي زي نيرة أختي فرحت قسم الهرم ووريتهم الشات ده وعملت محضر حسیت بالخطر على نفسي.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هدد المجنى عليها شروق اشرف احمد غريب - كتابةً بارتكاب جريمة ضد النفس؛ وهي إزهاق روحها، وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب وهو الزواج منها.

كما استخدم حساباً خاصاً على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك بقصد إرتكاب الجريمة محل الاتهام السابق والمعاقب عليها قانوناً وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر ووالدها أشرف أحمد غريب، و كان ذلك بإساءة استعمال جهاز اتصالات من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.