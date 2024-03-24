إزهاق روحها.. ننشر نص أمر إحالة المتهم بتهديد وابتزاز شقيقة نيرة أشرف (خاص)

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية المتهم بتهديد البلوجر شروق شقيقة الطالبة المتوفاة نيرة أشرف إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتهديدها بقتلها إذا لم تتزوجه.

تفاصيل أمر الإحالة

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هدد المجنى عليها شروق أشرف أحمد غريب - كتابةً بإرتكاب جريمة ضد النفس؛ وهي إزهاق روحها، وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب وهو الزواج منها.

كما استخدم حساباً خاصاً على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " بقصد إرتكاب الجريمة محل الاتهام السابق والمعاقب عليها قانوناً وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر ووالدها أشرف أحمد غريب، وكان ذلك بإساءة استعمال جهاز اتصالات وهو الهاتف المحمول الذي يحمل شريحة الخط رقم (٠١xxxxxxxxx) من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" آنف البيان.