عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

منذ أيام قليلة تعرضت العاصمة الروسية موسكو لهجوم إرهابي في مجمع "كروكوس"، راح ضحيته أكثر من 143 قتيل، بعد الهجوم بسويعات، صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف بأنه "إذا ثبُت أن منفذي الهجوم تابعون لنظام كييف، فيجب تدميرهم بلا رحمة" وختم تصريحه بـ "الموت مقابل الموت"، وبعد هذا التصريح بوقت قصير تبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجوم، ولعل هذا الاعتراف الصريح يقطع الشكوك حول منفذي العملية، إلا أنني لازال الشك يساورني، فلا التنظيم لديه المقدرة على ذلك خاصة بعد الحالة التي وصل إليها، ولا العدو هو العدو الذي اعتاد مهاجمته، فمن أيقظ هذا التنظيم الذي يحتضر !

هناك عدة عوامل تدفعني للشك حول مصداقية هذا الاعتراف.

أولا: هل التنظيم لديه الجرأة على مهاجمة الدب الروسي في عقر داره في عاصمته؟! خاصة بعد تعاظم القوة الروسية في السنوات الأخيرة، مع تضائل التنظيم وانحسار نشاطاته، هل يغامر التنظيم الإرهابي بما تبقى منه من أنفاس لكي يهاجم الاتحاد الروسي بعد أيام قليلة من فوز كاسح لقائده فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية وتربعه على العرش لولاية خامسة ؟!. علاوة على تبجح التنظيم بتبني الهجوم.

ثانيا: لماذا غير التنظيم من مستهدفه هذه المرة، بعد أن اعتدنا في السنوات الأخيرة أن يهاجم المصالح الغربية في المنطقة، ومنها القواعد العسكرية الأميركية على سبيل المثال؟.

ثالثا : كيف للتنظيم أن ينهض من احتضاره وينشط فجأة خارج حدود نشاطاته خاصة بعد انحسارها وتقوقعها في مناطق معينة وصغيرة داخل الأراضي العراقية ؟

رابعا : كيف للتنظيم الهش أن يخترق الأمن الروسي ويدخل حدوده ليصل للعاصمة موسكو في ظل قوة وسطوة وعنفوان النشاط الأمني في روسيا وذلك لتحسبه لأي تحركات أوكرانية أو غربية؟!. هي استفسارات تلفت الأنظار إلى جهات أخرى.

ولنجيب على ذلك باختصار، لا تنظيم داعش لديه القدرة على مهاجمة موسكو، وليس لأي جهة الجرأة على تبني هذا الهجوم، وقد يسأل سائل ؟! إذا لماذا دق تنظيم داعش الإرهابي صدره وتبنى العملية ؟! وهنا أشير إلى أن هذا الاعتراف دليل جديد على أن هذا التنظيم ما هو إلا صناعة أطراف دولية معينة لخدمة مصالحها، حيث خدمتها في فترة سابقة واستحضرتها اليوم مرة أخرى لخدمتها ضد موسكو. وقد تكون عودة التنظيم هي الورقة الأخيرة بعد نفاذ كل الأوراق والحيل.

لست من دعاة ومتبني نظرية المؤامرة، ولا تستهويني أحاديثها، إلا أنني موقن أن الأيام القادمة حبلى وكفيلة بكشف الكثير، وننتظر رد موسكو على أرض الواقع، لنفهم أكثر من استدعى ذلك التنظيم من فراش الموت.