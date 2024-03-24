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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس الأولمبية يهنئ وزير الرياضة على الإنجاز المصري في دورة الألعاب الأفريقية

دورة الألعاب الإفريقية
دورة الألعاب الإفريقية

استقبل المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية منذ قليل، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والبعثة المصرية المشاركة دورة الألعاب الإفريقية 2023، وذلك خلال عودتهم من العاصمة الغانية أكرا بعد المشاركة البطولة التي أقيمت خلال الفترة من 8 إلى 23 مارس الجاري.

وقدم المهندس ياسر إدريس، التهنئة لوزير الشباب والرياضة، خلال استقباله في صالة كبار الزوار بمطار القاهرة الدولي، على الإنجاز الكبير وتحقيق لقب دورة الألعاب الإفريقية غانا 2023، إضافة لاستلام علم النسخة المقبلة من البطولة ذاتها التي تقام في القاهرة 2027.

كما ه‍نأ رئيس اللجنة الأولمبية المصرية اللاعبين وأعضاء البعثة على جهودهم التي بذلوها من أجل الصعود إلى منصات التتويج ورفع اسم مصر عاليا بين الدول المشاركة.

وطالب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية من اللاعبين استمرار العمل ومواصلة بذل مزيد من الجهد في التدريبات من أجل الاستعداد بشكل جيدة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحصدت البعثة المصرية 192 ميدالية متنوعة بواقع 102 ميدالية ذهبية و 47 ميدالية فضية و 43 ميدالية برونزية لتؤكد على ريادتها وتصدرها لترتيب المنافسات في مختلف الألعاب لتحافظ على لقب دورة الألعاب الأفريقية.

وشاركت مصر في النسخة الحالية من دورة الألعاب الأفريقية 2023، ببعثة تضم 390 فرد بين لاعبين ومدربين وإداريين في 20 لعبة وهم: مصارعة الذراعين، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة 3*3، الكرة الطائرة الشاطئية، الكرة الطائرة، الملاكمة، الشطرنج، الهوكي، كرة اليد، الجودو، الكاراتيه، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، التنس، الثلاثي، رفع الأثقال، المصارعة، كرة السرعة.

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