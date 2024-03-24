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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق يعلق على مغادرة ثنائي الأهلي معسكر المنتخب الأولمبي

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

سخر اسامة حسن نجم الزمالك السابق من قرار مغادرة حمزة علاء حارس المرمي وكريم الدبيس معسكر المنتخب الأولمبي بمدينة الأحساء السعودية للانضمام إلى فريق الكرة الأول بالأهلى للمشاركة في مباراة سيمبا التنزاني.

ونشر اسامة حسن عبر حسابه علي فيسبوك قرار مغادرة اللاعبان وعلق ساخر "😂هههه 😂هههه" فى اشارة منه علي عدم الرضا"

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

وتقام مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساء يوم 29 مارس الجاري بدار السلام بتنزانيا.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا التنزاني ستكون يوم 5 أبريل المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

 

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