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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام حسن: لن أجامل أحدا على حساب منتخب مصر

حسام حسن
حسام حسن

أكد حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم أن الأهم لديه منتخب مصر، وإنه لن يُجامل أحدا سواء فرق أو لاعبين على حساب مصر.

وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي: "لدينا مباراة مهمة جدا ضد كرواتيا ستكون خير إعداد لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في يونيو المقبل".

وعن لقاء نصف النهائي قال: "طبقنا عملنا في مباراة نيوزيلندا وحققنا بداية تكتيكية جيدة، واللاعبون عرفوا أفكاري والاحتكاك كان مهم جدا وراض عن البداية وستفرق معنا معنويا ، والبطولة لها أهمية كبيرة تستمدها من إنها بطولة تابعة لفيفا وكذلك قوة المنتخبات المشاركة، ووجود الجماهير كان إيجابيا والجمهور سيفرق معنا في النهائي".

وواصل "منتخب كرواتيا ثالث العالم ولديه لاعبين على أعلى مستوى وستكون مباراة مفيدة ، وبالأداء والنتيجة التي ستحدث ضد كرواتيا الغرض منها معنوي واستفادة فنية والوصول لهدفنا في تصفيات كأس العالم وأمم إفريقيا 2025".

وأكمل "نيوزيلندا منتخب قوي ولديه لاعبين محترفين وشكلوا خطورة والمقابلة كانت ثقيلة ومباراة كرواتيا لن تكون أصعب من نيوزيلندا".

وأردف "أعمل على كرواتيا كفريق كامل ونحترم كل نقاط القوة لهم، وأوصل المعلومة للاعبين عن كل اللاعبين وليس مودريتش فقط، منتخب كرواتيا لديه قوة كبيرة في الوسط وهو أقوى مراكزهم".

وتابع "الأفكار الفنية في الثلث الأخير لدي كرواتيا تشكل خطورة ويتميزوا بالكرات الثابتة خاصة بسبب لاعبي قلب الدفاع، وفي المقابل أريد تطبيق عملي والذي شاهدنا جزء منه في مباراة نيوزيلندا، ومع الوقت ستزداد النسبة، وأريد تطبيق أفكاري ضد كرواتيا وسيكون الناتج إيجابيا".

وأشاد حسام حسن بالحضور الجماهيري قائلا: "الجمهور طيلة الوقت حول المنتخب وهو ما يفرق في أداء اللاعبين وكل الشكر لهم، وأتخيل أن الأعداد ستزيد والجمهور المصري يستاهل ذلك، ولن أتفاجأ بالحضور في المباراة المقبلة لأن الجمهور شعر أن روح وقوة المنتخب ستزداد".

وردا على احتساب عدد اللاعبين المنضمين من الأهلي والزمالك لقائمة منتخب مصر أجاب قائلا: "الكل يعلم تماما أنني لا أجامل أحد على حساب مصر، ولا أوازن الأمور".

شدد "كل اللاعبين الموجودين في معسكر منتخب مصر سيؤدون بكل قوة، ولن يحصلوا على راحة من أجل مباراة أخرى، الأهلي والزمالك ومودرن فيوتشر لديهم مباريات في إفريقيا وأنا أمثل مصر، ومباراة كرواتيا مهمة وكل اللاعبين تركيزهم على نهائي بطولة دولية تابعة لفيفا واستعدادا لتصفيات كأس العالم 2026".

وأوضح علاقته باللاعبين قائلا: "ليس مفترضا أن أقول ماذا أفعل مع اللاعبين، لابد أن تشعروا بالأمر من أداء اللاعبين في الملعب ومجرد أن اللاعب يلعب بروح قتالية ويطبق أسلوب مدربه سواء مصري أو أجنبي فهذا يوضح لك العلاقة".

وفسر سبب رحيل حجازي عن معسكر منتخب مصر قائلا: "حجازي يمر بظروف عائلي صعب جدا واضطر للسفر إلى المملكة العربية السعودية".

وشدد "الباب مفتوح على مصراعيه لكل اللاعبين وأي لاعب مقيد داخل قوائم الاتحاد أو محترف ويثبت وجوده خلال ناديه سيجد طريقه في المنتخب، وفي حالة وجود بعض اللاعبين المتألقين في نفس المركز سأضطر لضم أكثر من لاعب وهذا لا يعني أن الباقي كان سيئا، لأنني لن أضم قائمة مكونة من 50-60 لاعبا".

وأتم "إمام عاشور لاعب مهم جدا، وقبل البطولة غاب زيزو ورمضان صبحي وصلاح بسبب الإصابات، هم خيارات مهمة وأعمدة أساسية للمنتخب وفي اللقاء الماضي خسرنا إمام عاشور. لدي مبدأ وهو أن المنتخب كبير، وكل اللاعبين ستعوض غيابهم وبإذن الله سيعود إمام قبل التوقف الدولي المقبل، هو وباقي اللاعبين".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر يوم الثلاثاء المقبل.

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