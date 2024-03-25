اتجوزك يا اموتك.. اعترافات شقيقة نيرة أشرف ضحية أحد المعجبين.. خاص

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية المتهم بتهديد البلوجر شروق شقيقة الطالبة المتوفاة نيرة أشرف الي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتهديدها بقتلها إذا لم تتزوجه واستمعت النيابة الي أقوال المجني عليها

س: ما مضمون ذلك التهديد ؟

ج هو كان بيهددني انه هيقتلني و يدبحني

س: هل كان ذلك التهديد مصحوب بطلب ؟

ج: أيوة

س ما مضمون ذلك الطلب ؟

كان بيقول انه عايزني أتجوزه و إلا هيقتلني

س: هل سبق لأي من تلك الحسابات التواصل معكي ؟

لا خالص دي اول مرة الاكونتات دي تبعتلي



س من مستخدم الهاتف المحمول رقم ٢٠١١٤٧٧٦٨٢٢٠ ؟

ج/ معرفش بردو

س: هل سبق لمستخدم ذلك الرقم محاولة الاتصال بك ؟

ج: لأ خالص

س: هل توصلت لهوية مرتكب الواقعة ؟

ج: لأ معرفتش هو مين

س: هل من ثمة علاقة او خلافات بينك و بين المتهم المضبوط ؟

ج: لأ انا معرفش مين ده

س: ما قولك فيما سطره الرائد بمحضر التحريات و الضبط ؟

ج أنا معرفش مين عبد الرحمن محمود ده أصلا و عمري ما شوفته و مفيش علاقة بيني و بينه خالص و أكيد

متقدمليش يتجوزني

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هدد المجنى عليها شروق اشرف احمد غريب - كتابةً بارتكاب جريمة ضد النفس؛ وهي إزهاق روحها، وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب وهو الزواج منها.