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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء للرزق والفرج وقت السحور لا يرد.. احرص عليه الآن

صدى البلد

دعاء الرزق والفرج يبحث عنه الكثير في الوقت الحالي بسبب ظروف المعيشة الصعبة، وارتفاع الأسعار وزيادة متطلبات الأسرة ، و دعاء الرزق الذي لا يرد  مع صدق اليقين وإخلاص النية يكون مستجابا بإذن الله عز وجل ، و دعاء الرزق الذي لا يرد لا يشترط فيه صيغة محددة فقد يدعو الشخص بأي صيغة وبما يشاء ، و دعاء جلب الرزق بسرعة  قد يتحقق ولكن ليس بأن يأتي لك مال او تعثر على مبلغ مالي ، فالرزق له أشكال عدة فقد يبارك الله لك في مبلغ ضئيل بحوزتك ، فتجد أبناءك لا يمرضون ولا يذهبون للأطباء ، او تجد البركة في الطعام القليل ، وقد يكون الرزق في هداية الله لزوجتك فلا تطلب منك أشياء كثيرة ، فلا تعتقد الرزق دائما بأنه مال، لذا يقدم “صدى البلد” دعاء الرزق الذي لا يرد .

دعاء الرزق وقت السحور 
 

اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا من غير كد، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين.

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الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا المصطفى محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

دعاء للرزق لا يرد وقت السحور 
اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه.

اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.

اللهم رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

اللهم أنت الرجاء ومنك العطاء واليك الدعاء أسألك يا جواد يا غني يا كريم أن تحفظني.

اللهم في الجنة أسكني وعن النار أبعد ومن رزقك الحلال أرزقني ومن العافية زدني و بمغفرتك ورحمتك يشملني يا سامع الدعاء يا واسع العطاء.

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.

اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل محمد، ياذا الجلال والإكرام، ياقاضي الحاجات، يا أرحم الراحمين، ياحي يا قيوم، لا إله إلا أنت الملك الحق المبين.

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.

يا الله، يارب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقا واسعا حلالا طيبا، برحمتك يا أرحم الراحمين.

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