درة وهنا الزاهد الأجمل.. شاهد|فنانات بالعباءة المفتوحة بالأسبوع الثاني في رمضان

تألقت الكثير من الفنانات في الاسبوع الثاني من رمضان بإطلالات رمضانية بالعباية والقفطان بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

وكانت أبرزهن مي عمر ، التي ظهرت مرتدية قفطانا مميزا ومختلفا باللون البيج والاسود يكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مي عمر ، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

أما عن هنا الزاهد فتألقت بعباية مفتوحة باللون الاسود مطرزة بالعيون الزرقاء

كما ظهرت درة بقفطان مميز وشيك باللون الكاشمير أو البينك بوشاح شفاف مطرز من نفس اللون

واليكم صور هنا الزاهد، مي عمر ودرة بإطلالات الاسبوع الثاني في شهر رمضان المبارك

من الأجمل بينهن؟